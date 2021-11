Covid-19: público imunossuprimido acima de 35 anos pode receber a terceira dose nesta sexta-feira (12)

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que a vacinação será direcionada às pessoas imunossuprimidas acima de 35 anos a partir de sexta.

A vacinação contra Covid-19 segue na capital. A partir desta sexta-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estará aplicando a terceira dose para pessoas imunosuprimidas acima de 35 anos. Além disso, também será aplicada a primeira e segunda dose para os públicos já convocados anteriormente.

A vacina estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pontos de drives-thru, Unidade Covid Santa Inês e no Centro de Especialidade Dr. Papaléo Paes.



Confira o público e pontos



• Públicos nas Unidades Básicas de Saúde



1ª dose para o público em geral com 18 anos +



2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias, no mínimo



2ª dose de Astrazeneca para quem está com período de recebimento até 24/11



2ª dose de Coronavac para quem está no período de recebimento



3ª dose para idosos com 60 anos +



3ª dose para pessoas com 35 anos + imunossuprimidas



Atendimento de 8h às 12h e das 14h às 18h:



Locais: UBS Brasil Novo, UBS BR-210, UBS Novo Horizonte, UBS Marcelo Cândia, UBS Álvaro Corrêa, UBS Pedro Barros, UBS Pedrinhas, UBS Raimundo Hozanan, UBS Padre Raul Matte, UBS Leozildo Fontoura, UBS São Pedro, UBS Rosa Moita, UBS Lélio Silva, UBS Marabaixo, UBS Cidade Nova e UBS Pacoval.



O tempo mínimo entre a 2ª e 3ª dose é de 5 meses para idosos e 28 dias para pessoas imunosuprimidas acima de 35 anos.



As pessoas imunossuprimidas fazem parte do grupo contemplado pois possuem algum tipo de deficiência imunológica. Fazem deste grupo: indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; Pessoas com HIV e CD4 <350 células/mm3; Pessoas com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticóide e/ou ciclofosfamida; Pessoas com lúpus Pessoas com artrite reumatoide; Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; Pessoas com neoplasias hematológicas e demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias.



• Públicos nos pontos de drive-thru



1ª dose para público em geral com 18 anos +



2ª dose de Astrazeneca para quem está com período de recebimento até 24/11



2ª dose de Coronavac para quem está no período de recebimento



Atendimento de 9h às 13h:



Drive-thru Zerão



Drive-thru Praça Floriano Peixoto



• Públicos da Unidade Covid Santa Inês – 9h às 15h



1ª dose para o público em geral com 12 anos +



2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias, no mínimo



2ª dose de Astrazeneca para quem está com período de recebimento até 24/11



2ª dose de Coronavac para quem está no período de recebimento



3ª dose para idosos com 60 anos +



3ª dose para pessoas com 35 anos + imunossuprimidas



O tempo mínimo entre a 2ª e 3ª dose é de 5 meses para idosos e 28 dias para pessoas imunosuprimidas acima de 35 anos.



• 3ª dose para profissionais da Saúde



Unidade Covid Santa Inês – das 9h às 15h



Atendimento de 8h às 12h e das 14h às 18h:



Locais: UBS Brasil Novo, UBS BR-210, UBS Novo Horizonte, UBS Marcelo Cândia, UBS Álvaro Corrêa, UBS Pedro Barros, UBS Pedrinhas, UBS Raimundo Hozanan, UBS Padre Raul Matte, UBS Leozildo Fontoura, UBS São Pedro, UBS Rosa Moita, UBS Lélio Silva, UBS Marabaixo, UBS Cidade Nova e UBS Pacoval.



Documentos para este público



Comprovante ou declaração de vínculo (contracheque, crachá ou documento da instituição), carteira de vacinação ou declaração do ConecteSUS e documento oficial com foto.



O tempo mínimo entre a 2ª e 3ª dose é de 5 meses para os profissionais da saúde.



• Públicos na UBS Perpétuo Socorro



1ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos



2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias



3ª dose para idosos de 60 anos +



Atendimento de 8h às 12h e das 14h às 18h. O tempo mínimo entre a 2ª e 3ª dose é de 5 meses para idosos.



Documentos



Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação.



O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª dose do imunizante verão ter a indicação da aplicação da 2ª dose da vacina.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado