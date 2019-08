Com salário de R$ 8 mil, ITA abre concurso público com 120 vagas

Haverá provas em Belo Horizonte e mais 24 cidades. Entre as especialidades, engenharia aeroespacial, aeronáutica, civil-aeronáutica, de computação, eletrônica e mecânica-aeronáutica

Victória Olímpio

Foi lançado, no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (1/8), o edital do novo concurso que visa admissão no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), para o curso de formação em 2020, sendo necessário que os candidatos tenham nível médio completo para concorrer.

O preenchimento das vagas será para os Quadros de Oficiais Engenheiros da Ativa e da Reserva da Aeronáutica. O ITA localiza-se em São José dos Campos, no estado de São Paulo.

São 120 oportunidades ofertadas para as especialidades de engenharia aeroespacial, aeronáutica, civil-aeronáutica, de computação, eletrônica e mecânica-aeronáutica.

Segundo o edital de abertura, o Comando da Aeronáutica (COMAER) concede aos alunos do ITA, em sua sede, bolsa de estudo que compreende ensino e alimentação.

Para assumir o cargo é necessário ainda não completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula para ingresso no Curso.

As inscrições abrem nesta terça-feira (1/8) e devem ser realizadas pelo site do ITA, até 15 de setembro. A taxa de inscrição a ser paga tem valor único de R$ 140.

