Presidente do TJAP visita instalações da Rádio e TV Unifap para implantação da TV Justiça 

O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Rommel Araújo, visitou na manhã de terça-feira (11), as instalações da Rádio e TV Unifap, no Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá. O objetivo, além de conhecer a estrutura, é dar início a uma cooperação para a liberação de um dos subcanais da emissora para a criação da TV Justiça do TJAP.

Para o desembargador Rommel Araújo, a criação da TV Unifap foi um importante marco para o estado, tendo em vista seu caráter informativo e, principalmente, por ser um espaço de conhecimento e profissionalização.

“É fundamental a abertura dessas novas oportunidades, como um canal de socialização de conhecimentos e instrumento de cidadania, para que, assim, possamos alcançar as mais diversas camadas de nossa sociedade e dar o melhor para o estado do Amapá”, afirmou o magistrado.

A partir deste encontro, as equipes técnicas irão estudar as formas de concretizar o acordo de cooperação para a criação da TV Justiça. Ainda de acordo com o presidente do TJAP, a TV Justiça terá como missão agregar parceiros como Ministério Público do Amapá e Federal, Justiça Federal, Defensoria Pública, OAB e o curso de Direito da própria instituição.

“A ideia central é dar visibilidade aos serviços prestados por todo o sistema de Direito do nosso estado, mas também, de produzir materiais que levem ao Brasil nossas riquezas culturais e naturais”, concluiu.

Além do presidente do Judiciário amapaense, também estiveram presentes no encontro, os diretores de Planejamento, Convênios, Comunicação e Cerimonial do TJAP, que foram recepcionados pela vice-reitora da UNIFAP, professora-doutora Simone Leal, pelo pró-reitor de Cooperação, José Gemaque, e pelo coordenador do curso de Direito, Antonio Sabino Neto.

TV Unifap

A emissora da Universidade Federal do Amapá (Unifap) é integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A TV Unifap (TVU), é um canal digital 1.1, estreou oficialmente sua programação no dia 18 de outubro de 2021.

A Rádio Unifap e a TV Unifap têm como missão promover o acesso à informação por meio da diversidade de fontes de produção e distribuição de conteúdo a partir de programações com finalidades educativas, culturais, científicas e informativas, estabelecendo relação entre o público externo com a própria universidade.

Sua programação estimula a produção regional, nacional e independente, através de produções feitas em parceria com projetos de extensão e membros da comunidade acadêmica.

