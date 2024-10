Gripe recorrente: como prevenir episódios constantes?

Cansado de ficar com o nariz escorrendo e o corpo cansado? Saiba o que fazer para se proteger da gripe

Extremamente comum, a gripe é uma doença viral que pode afetar a pessoa a qualquer momento, mas que se torna mais prevalente durante os meses mais frios do ano. Essa é uma doença que causa cansaço e dores no corpo, febre, coriza, deixando a pessoa totalmente derrubada.

Depois de infectado, é comum procurar por descontos na farmácia para comprar os remédios para melhorar a infecção e ainda economizar. Mas, afinal: o que pode ser feito para evitar que essa situação se torne recorrente? Abaixo, conheça algumas atitudes básicas que podem proteger o seu corpo dessas doenças.

Vacine-se contra a gripe

Quer diminuir drasticamente as chances de ficar gripado? Vacine-se! A vacinação é o método mais eficaz para se proteger da gripe, uma vez que ela estimula o corpo a produzir os anticorpos específicos. E você não precisa pagar por ela! A vacina é distribuída anualmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), começando pelos grupos prioritários e sendo disponibilizada para o público geral caso ainda existam doses.

Entretanto, é preciso lembrar que a vacina não é de dose única. Como o vírus está em constante mudança, ela precisa ser renovada anualmente para manter o corpo protegido.

Tenha atenção com a higiene na sua rotina

Como anda a sua higiene no dia a dia? Já parou para pensar que lavar as mãos pode ser o suficiente para te proteger da gripe? Isso mesmo! O vírus, além de sobreviver no ar, também sobrevive em superfícies diversas. Assim, a pessoa pode tocar em uma maçaneta, algum produto do mercado ou parte do transporte público que foi tocada por uma pessoa contaminada.

E o que você pode fazer para evitar essa contaminação? Tem um palpite? A resposta é bem conhecida: lavar as mãos com frequência, sobretudo após tocar superfícies que você não sabe quando foram higienizadas.

Foque em ter uma alimentação saudável e equilibrada

Você sabe qual é a relação entre saúde e alimentação? Certamente, já ouviu isso de um médico ou quando era pequeno, não é mesmo? A boa alimentação é uma das principais formas de fortalecer o sistema imunológico do corpo. O consumo de alimentos ricos em vitamina C, que tem propriedades antioxidantes, contribui para a síntese de colágeno, fortalecendo o sistema imune como um todo.

Alimentos ricos em zinco também são bem-vindos, combatendo doenças cardíacas, fortalecendo a saúde dos olhos e prevenindo resfriados. No geral, uma alimentação diversificada, rica em nutrientes e com foco em alimentos naturais colabora para o bem-estar e a prevenção de doenças.

Beba bastante água

“Então, eu só preciso me alimentar direito para não pegar a infecção?”. Não apenas isso. Junto com ela, não poderia ficar de fora o conselho de beber bastante água. Ela é fundamental para que o corpo funcione bem, sendo que a ingestão de líquidos promove a limpeza do organismo, mantém as mucosas hidratadas e saudáveis para filtrar o ar e facilita a eliminação de toxinas. O ideal é beber ao menos 2 litros de água por dia, podendo ser mais para quem pratica exercícios devido à perda de líquido pelo suor.

Pratique exercícios

Já pensou em incluir na sua rotina alguns exercícios? Que tal correr, iniciar uma pedalada ou aulas de natação? Ou, talvez, jogar vôlei ou futebol com os amigos? Manter uma rotina de exercícios ajuda a fortalecer a imunidade do corpo, estimulando o organismo a produzir células de defesa que impedem a ação do vírus. Isso sem contar os outros benefícios que o costume proporciona, como melhora na circulação sanguínea, proteção do sistema cardiorrespiratório e diminuição do estresse.

Mantenha os ambientes bem ventilados

Ambientes fechados, onde não acontece a troca de ar, são um convite para a transmissão do vírus da gripe. Mesmo aqueles ambientes com ventilação artificial, com o uso de ventilador ou ar-condicionado, acabam sendo propícios para a transmissão da doença.

Portanto, é importante evitar que se fique respirando o mesmo ar cheio de partículas. E a melhor forma de conseguir isso é permitir a circulação do ar, abrindo janelas e portas para que o ar seja renovado.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...