Lar Betânia Promove Bazar Beneficente em Prol de Meninas Acolhidas no Dia 12 de Outubro

No dia 12 de outubro, a Casa de Acolhida Marcello Cândia, conhecida como Lar Betânia, realizará o Bazar das Meninas, um evento beneficente voltado à arrecadação de fundos para as meninas vítimas de vulnerabilidade social que são acolhidas na instituição. O bazar ocorrerá das 8h às 13h, oferecendo uma variedade de itens, como roupas masculinas e femininas, sapatos, bolsas e outros artigos a preços acessíveis.

As arrecadações para o bazar continuam, e as doações podem ser feitas diretamente no Lar Betânia ou na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC). A iniciativa visa não apenas angariar recursos, mas também sensibilizar a comunidade sobre a importância do acolhimento e cuidado com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Maria Vithoria Furtado

Assessora de Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...