Plataforma identifica o grau de adoção de tecnologias digitais em instituições de ensino

Criação brasileira será exportada para 40 países

O uso de tecnologias na educação ficou ainda mais evidente durante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, desde 2016, uma plataforma educacional vem melhorando a relação das escolas com as ferramentas tecnológicas e será exportada para 40 países.

Criada pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), a plataforma Guia EduTec identifica o grau de adoção de tecnologias digitais de escolas e redes de ensino do país, assim como o nível de familiaridade dos professores com a tecnologia.

No país, mais de 55 mil professores e 22 mil escolas já foram beneficiadas com a plataforma que é gratuita. Com as informações disponibilizadas por ela, os gestores públicos podem adotar medidas que melhorem o acesso a uma educação mais tecnológica.

A ferramenta é eficaz para consolidar e dar um panorama ao gestor público sobre o uso de tecnologia aliada à educação. Além de sugerir ações que a escola pode fazer para melhorar o acesso dos professores e alunos aos meios tecnológicos e seus benefícios. Com a exportação, 40 países da América Latina, Caribe, África e Ásia poderão adotar a metodologia nas suas redes de ensino.

A Costa Rica será o primeiro país a utilizar a ferramenta. Os países africanos serão os próximos, com previsão de início de uso a partir de março de 2021. A expectativa é impactar 25 milhões de crianças no mundo todo até 2030.

O projeto de exportação faz parte do programa ProFuturo, uma parceria entre a Fundação Telefônica Vivo e a Fundação “La Caixa” e tem como objetivo diminuir a desigualdade educacional no mundo.

* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

