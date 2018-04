Estudantes de Macapá participam do dia D da Leitura

As escolas da rede municipal de Macapá tiveram um dia especial na quarta-feira, 18, com a realização do Dia D da Leitura do projeto Escola de Leitores, em alusão ao Dia Nacional de Literatura Infantil e de Monteiro Lobato. O evento visa fomentar o interesse pela leitura entre alunos tanto da educação infantil, como do fundamental.

A coordenadora do projeto Escola de Leitores, Mariza Pinheiro, explica que o Dia D possibilita às escolas abordar a leitura de uma forma diferenciada. “Neste dia, todas as escolas se mobilizaram para oferecer ao aluno um momento especial, com uma abordagem instigante e prazerosa para despertar o gosto pela leitura”, afirma.

Todas as unidades de ensino capricharam na produção do Dia D. Na Escola de Educação Infantil Ana Cristina, os pequenos alunos se divertiram assistindo à contação de história e fazendo apresentações do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na escola de Ensino Fundamental Roraima, os alunos produziram varais de livros e poesias, além de redações de sua autoria. Já na Escola de Ensino Fundamental Odete Lopes teve cantinho de leitura, produção textual, TV’s de caixa com histórias e desenhos, além de teatro e contação de história.

A diretora da Escola Odete Lopes, Kátia dos Santos, destaca que os projetos são grandes ferramentas para o trabalho desenvolvido com os alunos. “Por meio da leitura, o aluno desenvolve uma melhor capacidade de interpretação que terá um resultado positivo não só em língua portuguesa, mas em todas as disciplinas”.

Os alunos que participaram do evento também elogiaram a iniciativa, como a Nicole Cardoso, do 5º ano da Escola Odete Lopes, que produziu uma TV caixa com desenhos sobre a história dos Três Porquinhos. “Adoro ler e estou gostando muito da programação, gosto de ler os contos de fada e meu preferido é do João e Maria, porque eles são corajosos, enfrentaram a bruxa e se salvaram. Toda vez que leio eu me imagino dentro da história”.

Pérola Pedrosa