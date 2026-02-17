Saiba como emitir Certidão Negativa pelo Portal do TJAP

A Certidão Negativa da Justiça Estadual é um documento gratuito e essencial para diversas situações da vida civil. Emitida pelo Portal do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), a certidão possui validade de 30 dias e comprova a inexistência de registros processuais nos sistemas da Justiça estadual.

Para emitir a certidão, o cidadão deve acessar o site oficial do TJAP e localizar a área de “Certidão Negativa” (um botão na página inicial). Em seguida, basta preencher corretamente os dados pessoais solicitados pelo sistema. Após a conferência das informações, o próprio portal disponibiliza o documento para download e impressão.

Em algumas situações, o sistema pode apresentar a mensagem: “Sua certidão não pôde ser expedida automaticamente devido a inconsistências no cadastro”. Quando isso ocorre, o Tribunal orienta que o usuário envie um e-mail para a equipe responsável, a fim de regularizar a emissão.

O contato deve ocorrer pelo endereço eletrônico certidao.online@tjap.jus.br. No e-mail, o cidadão precisa informar qual tipo de certidão deseja e anexar os seguintes dados: RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), filiação (nomes completos do pai e da mãe), data de nascimento, documento oficial com foto, comprovante de CPF e comprovante de endereço.

O secretário de Gestão Processual Eletrônica do TJAP, Adelson Marques, reforça a importância do preenchimento correto das informações no momento da solicitação. Segundo ele, pequenos erros de digitação podem impedir a emissão automática do documento.

“Qualquer letra ou número inserido de forma incorreta já provoca inconsistência no sistema. Por isso, a orientação é que o cidadão revise todos os dados antes de finalizar o pedido. Mesmo quando a inconsistência ocorre, a equipe da secretaria permanece à disposição para analisar cada caso e responder todos os e-mails encaminhados”, explicou o secretário.

O servidor também destaca que a equipe mantém atendimento contínuo para garantir que a certidão chegue ao cidadão. “O prazo de resposta pode variar conforme a demanda, mas todos os pedidos recebem análise e retorno. O objetivo do TJAP é assegurar acesso rápido e eficiente aos serviços judiciais”, acrescentou.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Hugo Reis

