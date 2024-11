Cooperação entre portos de Santana e Zhuhai, na China, integra o Amapá a rota marítima comercial

Governador em exercício, Teles Júnior, e ministro Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, participaram de assinatura de protocolo que viabiliza parceria.

Uma parceria entre portos das cidades de Santana, no Brasil, e de Zhuhai, na China, busca integrar o Amapá e Cantão a uma nova rota marítima para atividades comerciais. O governador em exercício, Antônio Teles Júnior, participou da cerimônia de assinatura de protocolo de intenções nesta segunda-feira, 4.

Teles Junior, governador do Amapá em exercício, celebrou acordo”Conectar Santana a um dos principais centros produtivos da China é muito importante. Esse diálogo cria uma oportunidade no mercado internacional para que nós possamos ofertar o que se produz na região de Zhuhai para o Brasil. O desafio é fazer com que o s portos de Santana possam estar inseridos na estratégia de acesso ao maior mercado consumidor do mundo. Estamos diante do passo inicial de uma estratégia que já é vencedora”, ressaltou Teles Júnior.

A construção de relações comerciais e o impulsionamento do acesso a novos mercados fazem parte da politica de desenvolvimento econômico do Governo do Estado do Amapá.

Em cerimônia no Cine Teatro Municipal Silvio Romero, a Companhia Docas de Santana (CDSA) e o Governo de Zhuhai assinaram um protocolo de intenções para viabilizar as relações entre Brasil e China por meio do Amapá, com o objetivo de transformar o panorama comercial na Amazônia.

“Eu acredito que Santana e o Amapá vão crescer muito. Essa rota busca beneficiar os povos dos dois locais. Vamos preparar tudo para que o primeiro navio comece a rota em dezembro”, disse Huang Jianping, representante do governo chinês.

Huang Jianping, representante do governo chinês, evidenciou benefícios da parceriaZhuhai possui cerca de 10 quilômetros de plataformas. São 7 zonas de portos, sendo o de Gaolan o maior.

O processo aproxima ainda a Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana da Zona de Livre Comércio do Porto de Gaolan, na cidade de Zhuhai, no Sul da China. A nova rota marítima otimiza a logística e possibilita a modernização da infraestrutura portuária de Santana, beneficiando, fortalecendo sua posição como hub estratégico para o comércio internacional.

“Intensificar as relações pelo Norte é fundamental. Ter na rota marítima Brasil-China é altamente estratégico para ambos os países”, afirmou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Porto de Gaolan, na cidade de Zhuhai, no Sul da China, vai enviar navios para o AmapáA primeira transação na rota ocorrerá em dezembro, com o envio do porto chinês de 75 toneladas de biofertilizantes para pesquisas na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). A previsão e que o navio retorne para a China c om grãos.

“Esta parceria é de grande importância para Santana e para o estado do Amapá. É uma excelente oportunidade para fazer crescer a economia. Estamos dedicando nosso empenho para que essa parceria dê certo. Queremos ser porta de entrada de biofertilizantess para o Brasil a partir da China”, comentou o prefeito de Santana, Bala Rocha.

O Protocolo de Intenções inclui, entre os objetivos, a melhoria da cadeia industrial logística do porto de Zhuhai e o intercâmbio tecnológico e formação de talentos em ambas as regiões.

Agência de Notícias do Amapá

