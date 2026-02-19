quinta-feira, fevereiro 19, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáCarnaval

Boêmios do Laguinho é campeã do Carnaval 2026 no Amapá. Império da Zona Norte conquista título no grupo de acesso

Livia Almeida

Enquanto a Boêmios do Laguinho conquistou o título do grupo especial, a Império da Zona Norte venceu o grupo de acesso e garantiu vaga na elite do Carnaval 2027. Piratão foi rebaixado.

A escola de samba Boêmios do Laguinho é a grande campeã do Carnaval 2026! A agremiação confirmou o favoritismo após um desfile impactante e arrebatador, garantindo o título máximo da folia amapaense com 179,8 pontos.

Com o enredo “Sodoma e Gomorra: do Pecado à Redenção”, a escola encerrou a primeira noite de desfiles no Sambódromo com uma narrativa inspirada na passagem bíblica do livro de Gênesis. A proposta levou à avenida uma reflexão sobre escolhas, excessos e consequências, mas principalmente sobre a possibilidade de reconstrução e esperança após o caos.

Alegorias grandiosas, figurinos vibrantes e uma evolução consistente conduziram o público por uma jornada simbólica que saiu da decadência rumo à redenção. O samba-enredo reforçou a mensagem de transformação, destacando que mesmo diante da queda é possível recomeçar. O conjunto técnico, bateria pulsante, harmonia afinada e forte interpretação dos segmentos, foi decisivo para a conquista dos jurados.

Vencedora do Grupo de acesso

Já no grupo de acesso, a campeã foi a Império da Zona Norte, que alcançou pontuação máxima e garantiu vaga na elite do Carnaval 2027, consolidando seu retorno ao grupo especial com 180 pontos. Com o samba-enredo “Amazonas, o que diz a tua Foz? Da preservação ao progresso!”, a escola fez críticas à exploração de petróleo na costa do Amapá.

Piratão sai do Grupo Especial

Pela primeira vez em sua história, a agremiação Piratas da Batucada, foi rebaixada para o Grupo de acesso. Um acontecimento marcante na história do carnaval do Amapá.

A apuração teve atraso significativo de 3h, devido a imposição de recursos.

Veja abaixo a pontuação das escolas campeãs do Carnaval 2026 do Amapá:

Grupo Especial
Boêmios do Laguinho – 179,8
Império do Povo – 179,5
Maracatu da Favela – 179,2
Piratas Estilizados – 179
Unidos do Buritizal – 178,6
Piratas da Batucada – 178,5

Grupo de Acesso
Império da Zona Norte – 180
Emissários da Cegonha – 179,1
Embaixada de Samba – 176,3

Foto de capa: Jorge Júnior/GEA

Você pode gostar também

Concurso Internacional de Cartas: conheça o vencedor da etapa regional

Livia Almeida

Negócio de impacto transforma cadeia de reciclagem de vidro no Amapá e contribui para desenvolvimento da região

Livia Almeida

Confira as vagas de emprego para Macapá em 17 de fevereiro

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.