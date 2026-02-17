Unifap oferta, pela primeira vez, Especialização em Inteligência Artificial

O programa de extensão Unifap Digital publicou edital para o processo seletivo no polo Macapá. Inscrições seguem abertas até 20 de fevereiro.

* Por Gabriela Vasconcelos (Estagiária Assesp/Unifap)

Supervisão de Jacqueline Araújo (Assesp/Unifap)

As inscrições para o processo seletivo para a Especialização em Projetos em Inteligência Artificial, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), começaram na quarta-feira, 11, e vão até o dia 20 de fevereiro.

O curso de pós-graduação lato sensu destina-se a pessoas com diplomas em curso superior nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Redes de Computadores e outras áreas do conhecimento com afinidade tecnológica e interesse em Inteligência Artificial.

As inscrições são gratuitas, e o(a) candidato(a) deve fazer sua inscrição exclusivamente pelo site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos ( https://depsec.unifap.br/concursos/ ).

São 50 vagas, distribuídas da seguinte forma: 37 para ampla concorrência e 13 para cotas, com a seguinte distribuição: duas vagas para indígenas; três para negros (pretos e pardos); duas para quilombolas; uma vaga para pessoas trans; duas para populações do campo; uma para pessoas em deslocamento forçado ou migrantes internacionais; e duas para pessoas com deficiência (PcD), incluindo portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

Etapa 1: Avaliação do Currículo;

Etapa 2: direcionada para os candidatos que irão concorrer às vagas reservadas a cotistas;

Etapa 3: Banca de Heteroidentificação;

O resultado final do certame será divulgado no dia 12 de abril de 2026. Para mais informações acesse o edital de seleção: https://depsec.unifap.br/concursos/processos/6989cf79c01a5fb6397915c8

Sobre o curso

O curso de Especialização em Projetos em Inteligência Artificial é ofertado pela primeira vez na Unifap, pelo programa de extensão Unifap Digital e o Departamento de Educação a Distância (Dead), com apoio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIRD).

Para o coordenador da Pós-graduação do Unifap Digital, Prof. Dr. Glauber Pereira, a especialização foi pensada para formar profissionais capazes de transformar conhecimento em soluções reais para o Amapá, unindo tecnologia, inovação e sustentabilidade. “É uma oportunidade estratégica, gratuita e de alto nível para quem deseja se atualizar e contribuir com o desenvolvimento regional. Convidamos você a se inscrever e fazer parte dessa nova fase do Programa Unifap Digital”, disse.

A especialização é voltada para profissionais das áreas de Tecnologia da Informação, graduados em Ciência da Computação, Informática ou áreas correlatas, que buscam atualizar a prática profissional com tecnologias focadas em computação aplicada.

A pós-graduação tem estrutura híbrida, com atividades no ambiente virtual e encontros presenciais, com carga horária de 360 horas, sendo 290 horas teóricas e 70h práticas. O início das aulas será no dia 17 de abril, no polo Macapá, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Serviço

Especialização em Projetos em Inteligência Artificial

Inscrições gratuitas até 20 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site https://depsec.unifap.br/concursos/. 50 vagas. Público-alvo: profissionais das áreas de Tecnologia da Informação. Edital de seleção disponível em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/6989cf79c01a5fb6397915c8.

Curtir isso: Curtir Carregando...