SESI e SENAI Amapá apresentam projetos inovadores ao Conselho Nacional

Macapá – No período de 11 a 13 de setembro, membros da equipe estratégica do Conselho Nacional do SESI (Consesi) visitaram o Amapá para conhecer as instalações do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá. A agenda foi um momento importante e serviu para apresentar os projetos inovadores e avanços locais nas áreas da Educação, Saúde e Segurança e Tecnologia e Inovação, ofertados à indústria e à comunidade.

A comitiva, composta pelo superintendente do CN-SESI, general Pedro Antônio Fioravante, e o assessor especial da entidade, coronel Marcelo Lassance, tiveram uma extensa agenda no extremo norte do país. No primeiro compromisso, eles participaram de uma grande reunião com os coordenadores e técnicos das unidades de Macapá e Santana, na ocasião tiveram a oportunidade de conhecer as principais ações das instituições no estado.

O diretor de Operações do SENAI e superintendente do SESI AP, Moisés de Aguiar, conduziu a reunião ao lado do diretor Regional das entidades no estado, Sergio Moreira. Durante o encontro, Aguiar explicou aos representantes do Consesi que o SESI e o SENAI impactam de maneira direta e positiva na economia do estado na geração de emprego e renda, apoiando e investindo em uma educação profissionalizante de alta qualidade, bem como no apoio ao desenvolvimento e fomento do setor industrial.

Na oportunidade, o diretor Sergio Moreira, também ressaltou que os resultados positivos são frutos de um trabalho alinhado em equipe, que está em sintonia com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em que se busca fazer o melhor a cada projeto. “Nossa força de trabalho conta com colaboradores que se destacam e que vivenciam a emoção de fazer a diferença. Nossa legitimidade é comprovada com os nossos resultados”, afirmou o gestor.

O general Pedro Antônio Fioravante destacou que o SESI e o SENAI possuem um importante papel social, especialmente nas regiões de maior vulnerabilidade. Citou, ainda, que “as crianças que estão em risco social serão os jovens que encontrarão na educação profissionalizante a oportunidade de se inserirem no mercado de trabalho e ter uma vida mais digna”, concluiu.

Escola SESI

Na Escola SESI Amapá o grupo visitou salas de aulas, conversou com alunos e pode ver de perto projetos que são desenvolvidos pela instituição de ensino, por meio de demonstração de robótica e aula de jiu-jítsu, além de prestigiar uma apresentação do Ballet do SESI.

SENAI AP

Os representantes do CN-SESI também visitaram as instalações do SENAI, em Macapá. Eles conheceram os laboratórios de Manutenção Automotiva, Refrigeração e Climatização, Elétrica, Rede de Computadores, Modelagem, Costura Industrial e da área de Alimentos.

A comitiva também conheceu as instalações do Barco Samaúma II, a Unidade Integrada SESI/SENAI – A Banda, além da Escola SESI/SENAI Santana. Os membros conheceram os laboratórios, projetos voltados à energia solar, elétrica, e demais, que buscam fomentar o desenvolvimento social e industrial na região.

Curtir isso: Curtir Carregando...