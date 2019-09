Residencial Janary Nunes: veja o cronograma com previsão das próximas etapas do processo de seleção

Em virtude do encerramento da inscrição e atualização cadastral de beneficiários para o Residencial Janary Nunes, às 23h59 desta segunda-feira, 16, a Prefeitura de Macapá divulga o cronograma com a previsão das etapas seguintes do processo de seleção. Ao divulgar a lista com os nomes das pessoas aptas a participarem do sorteio, o Município também permitirá aos inscritos que não constarem na lista (pessoas inaptas) o período para entrada com recurso.

O ingresso com recurso será feito exclusivamente no prédio da Secretaria de Assistência Social e do Trabalho (Semast), localizada na Avenida Coaracy Nunes, nº 873 – Centro, das 8h às 14h.

Cronograma:

Dia: 24/09 – Publicação da lista de aptos e famílias com portador microcefalia sob sua dependência;

Dia: 25 a 27/09 – Período para entrada de recursos;

Dia: 30/09 a 10/10 – Período de análise dos recursos pelo Comitê Gestor do Programa Minha Casa, Minha Vida no município de Macapá;

Dia: 11/10 – Publicação dos resultados dos recursos;

Dia: 16/10 – Publicação da lista final de pessoas aptas para o sorteio.

