Segundo dia do Fórum Sebrae de Conhecimento apresenta Felipe Titto

Empresário renomado no mercado nacional e internacional, Felipe Titto ministra a Palestra Empreendedorismo de Sucesso

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove o Fórum Sebrae de Conhecimento, na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, nos dias 30 e 31 de agosto, às 19h. Nesta edição, o segundo dia do evento conta com a presença do ator, apresentador, empresário, influenciador digital e investidor do reality Shark Tank Brasil, Felipe Titto, para abordar caminhos para o sucesso empresarial e promover inovação no cenário mercadológico. O Fórum também conta com Talk Empresarial Prêmio Empresário Destaque 2023, com histórias de empresários locais e visionários.

Segundo a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, as palestras do Fórum Sebrae de Conhecimento, buscam ampliar a visão dos participantes sobre o cenário empresarial, apresenta outras formas de alcançar o sucesso, por meio do empreendedorismo, como indústria, comércio e serviço.

“O evento visa despertar competências pessoais, sociais e profissionais, a partir do empreendedorismo. Nós queremos apresentar as diversas possibilidades, plataformas e técnicas para que os participantes possam sair do Fórum Sebrae de Conhecimento inspirados e determinados para empreender, inovar e transformar o mercado competitivo”, conta a diretora técnica Suelem Amoras.

Nacional

Com o título ‘Venha Aprender com os Tubarões’, o Fórum Sebrae de Conhecimento 2023, conta com dois palestrantes renomados. No segundo dia do evento, na quinta-feira (31), a atração será Felipe Titto, o palestrante soma mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e é sócio, investidor e proprietário de mais de quinze (15) empresas nacionais e internacionais.

O empresário é CEO e fundador da Holding Titanium Inc, e conta hoje com mais de 15 empresas; sócio de um dos maiores conglomerados econômicos do país, a J&A Holding e possui investimentos em diversos setores como franquias de açaí, sorveterias, rede de hamburguerias, suplementação, mercado fitness e gerenciamento de carreira de artistas.

Local

Os empresários locais se apresentarão no formato de Talk Show; e a abertura do evento conta com a apresentação de dois (2) casos de sucesso.

O empresário Ricardo Gomes é sócio proprietário do Laboratório Unilab, fundado em 1999 como um Laboratório de Análise Clínica. Atualmente, a Unilab é um Centro de Medicina Diagnóstica que oferece mais de dez tipos de serviços e conta com seis (6) unidades na cidade de Macapá e uma (1) unidade no município de Santana. O Laboratório é administrado junto com sua esposa e sócia Autany Souza, que cuida da parte técnica do negócio.

O empresário Gabriel Moraes é proprietário do Chopp da Vovó ao lado da mãe, dona Maria Graças Morais Barbosa. O empreendimento foi um dos primeiros estabelecimentos especializados em Chopp Gourmet em Macapá e atualmente, conta com um ponto fixo e 20 pontos de revenda distribuídos entre Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque.

Ingressos

Os ingressos para participar do Fórum Sebrae de Conhecimento, podem ser adquiridos na sede da instituição, na Unidade de Educação Empreendedora (UEE), e na Secretaria de Cursos, localizada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 415, Julião Ramos ou no Sympla, pelo link https://bit.ly/FSC-Sebrae. O investimento no evento será de R$ 200 reais, e poderá ser parcelado em até 12x no cartão de crédito.

Coordenação

O Fórum Sebrae de Conhecimento 2023 é coordenado pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Lindeti Góes; pela coordenadora, Ademilce Batista e equipe.

Programação

Data: 30.8.2023 – Quarta-Feira

Local: Sede do Sebrae no Amapá – Salão de Eventos Macapá

Hora: 18h30 – Credenciamento

Hora: 19h – Abertura do evento e Talk Empresarial

Talk Empresarial Prêmio Empresários Destaque 2023 – Vale do Amazonas e Grupo Urbano

Hora: 19h50 – Palestra Transformando Ideias em Realidade – Carol Paiffer

Data: 31.8.2023 – Quinta-Feira

Local: Sede do Sebrae no Amapá – Salão de Eventos Macapá

Hora: 18h – Credenciamento

Hora: 19h – Abertura do evento e Talk Empresarial

Talk Empresarial Prêmio Empresários Destaque 2023 – Laboratório Unilab e Chopp da Vovó

Hora: 19h50 – Palestra Empreendedorismo de Sucesso – Felipe Titto.

Serviço:

Sebrae no Amapá

