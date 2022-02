Governo realiza inicia cadastro para o Vale-Transporte Jovem

Inscrições seguem até 28 de fevereiro no site do programa. Podem participar bolsistas e monitores do Amapá Jovem.

O Governo do Estado iniciou, nesta quarta-feira, 23, o cadastro para o Vale-Transporte Jovem, um benefício destinado aos bolsistas e monitores do Amapá Jovem que necessitam de transporte para locomoção até os polos das atividades do programa. Os interessados devem acessar o site http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br e efetuar o cadastro na aba ‘Cadastro Passe Livre Amapá Jovem’. O prazo se estende até segunda-feira, 28.



A estimativa é alcançar 10,7 mil participantes dos municípios de Macapá e Santana. São R$5 milhões de investimento do Tesouro Estadual – esse montante vai contribuir para que os jovens em situação de vulnerabilidade participem nas atividades e capacitações proporcionadas pelo programa.





“A gente cria mecanismos para que os jovens tenham perspectiva de crescimento. O Vale-Transporte é o que garante para que esse bolsista se sinta seguro em sua caminhada”, afirma o secretário extraordinário da juventude, Pedro Filé.



A estratégia foi idealizada porque o vale-transporte é fundamental para os participantes frequentarem as capacitações do programa, especialmente os moradores de regiões mais distantes dos centros urbanos, que dependem do transporte público para percorrer grandes distâncias das atividades em polo.



“Com o vale-transporte, nós vamos nos deslocar com facilidade, fazer as nossas tarefas pessoais e do Amapá Jovem com mais eficiência”, conta Dafne Pereira, bolsista do polo Maria Cavalcante.





“O vale-transporte vai nos ajudar bastante a atingir nossos objetivos”, afirma Nayana Pacheco, bolsista do Polo Lima Neto.NOTÍCIAS RELACIONADAS

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...