Sebrae arrecada absorventes descartáveis em campanhapelo direito de mulheres

Iniciativa faz parte da programação do mês da mulher, comemorado em março anualmente

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove campanha interna com o Tema Mulheres Que Apoiam Mulheres, que propõe combater a pobreza menstrual e arrecadar absorventes descartáveis, com destinação ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEM). As doações podem ser feitas na Unidade de Gestão de Pessoas do Sebrae (UGP), no período de 22 de fevereiro a 8 de março, durante o expediente.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, ressalta a importância da campanha. “É uma ação que tem o propósito de defender, abraçar e realizar ações que fortaleçam apoio aos diretos fundamentais das mulheres”, destaca a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

De acordo com a gerente da UGP, Karina Alvarenga, faz parte da cultura do Sebrae no Amapá aproveitar datas comemorativas para promover o bem-estar dos colaboradores, por acreditar que essa é uma estratégia que garante um ambiente positivo, agradável e de engajamento dentro e fora da instituição.

“Durante o mês de março, planejar e organizar a celebração em homenagem às mulheres carinhosamente chamadas de ‘sebraeanas’, é fundamental para demonstrar o quanto elas são importantes no mundo e no ambiente de trabalho para torná-los mais gracioso, colaborativo, leve e agradável”, ressalta a gerente da UGP/Sebrae/AP, Karina Alvarenga.

Pobreza Menstrual

Pobreza ou precariedade menstrual é o nome dado à falta de acesso de meninas, mulheres e homens trans a produtos básicos para manter uma boa higiene no período da menstruação. Os fatores podem ser caracterizados por dificuldades financeiras e ausência ou precariedade de infraestrutura no ambiente onde vivem, como banheiros, água e saneamento.

Pesquisa

Segundo pesquisa da ONU, estima-se que uma (1) em cada 10 meninas falta à escola durante a menstruação.

No Brasil esse índice é ainda pior, uma em cada quatro mulheres já faltou à aula por não poder comprar absorventes. Os dados são de 48%, que tentou esconder a falta de absorventes; e 45% delas acreditam que não ir à aula por falta de absorventes impactou negativamente o seu rendimento escolar.

Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março. Instituído em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data é comemorada em mais de 100 países — como um dia de protesto pelo direito das mulheres e de edulcorada celebração do feminino.

Coordenação

Campanha em combate à pobreza menstrual e arrecadação de absorventes descartáveis, é coordenada pela Unidade de Gestão de Pessoas do Sebrae no Amapá (UGP).

