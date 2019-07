Inclusão: MP-AP implanta em seu Portal um aplicativo que traduz textos para LIBRAS

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), através da Secretaria-Geral e do Departamento de Tecnologia da Informação da instituição, disponibilizou a partir desta sexta-feira (19), em seu site oficial na internet, a plataforma de trabalho “HAND TALK”. Com a implantação do aplicativo, os deficientes auditivos terão acesso direto e imediato aos conteúdos do Portal do MP-AP, os quais poderão ser traduzidos rapidamente para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

A plataforma HAND TALK funciona de modo ininterrupto e objetiva atender às diretrizes do MP-AP, que são: garantir a transparência da administração e o direito de acesso à informação para toda população.

Para a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, toda iniciativa de aliar a tecnologia na melhoria dos serviços prestados em benefício da população é fundamental para aproximar o MP-AP da sociedade. “A implantação do Hand Talk é uma oportunidade aos cidadãos surdos de terem acesso a toda informação publicada online pelo Ministério Público, bem como de acompanhar os serviços que estamos prestando à sociedade”, manifestou a PGJ.

“O Ministério Público do Amapá dá mais um passo na defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência. A partir desta nova funcionalidade, o acesso à informação poderá ser exercido de forma plena e eficaz pelas pessoas que possuírem algum tipo de deficiência auditiva e que tenham limitações ou dificuldades em relação à leitura. A medida, em hipótese alguma, objetiva substituir a figura importante do profissional tradutor-intérprete, mas apenas e tão somente fornecer novos meios e ferramentas para o pleno exercício da cidadania”, ponderou o secretário-geral e promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Constitucionais do MP-AP, Paulo Celso Ramos.

HAND TALK

Desenvolvido por alagoanos, em 2012, o aplicativo HAND TALK vem ganhando espaço no mercado nacional e internacional, como um tradutor que converte automaticamente conteúdos em português para LIBRAS, seja ele digitado, falado ou até fotografado.

Para utilizar a ferramenta, basta clicar no lado direito do canto da tela, em cima do ícone acessibilidade. Ao selecionar o texto da página, automaticamente o simpático Hugo, intérprete virtual, traduz o conteúdo para LIBRAS.

LIBRAS

LIBRAS é a língua brasileira de sinais que os surdos usam para se comunicar. É a segunda língua oficial do Brasil e a mais usada pelos deficientes auditivos no país.

No Brasil, ¼ da população possui algum tipo de deficiência. Destes, 5% possuem algum tipo de deficiência auditiva e, entre eles, 70% não sabem a Língua Portuguesa, tendo apenas a LIBRAS como fonte de informação.

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

