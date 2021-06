Coloque mais verde no prato

Rafael Coelho



Consumir regularmente folhas é fundamental para manter uma alimentação balanceada. São alimentos que oferecem inúmeros benefícios como vitaminas e minerais essenciais para a saúde e manutenção dos micronutrientes. Muitas delas também contêm antioxidantes, moléculas capazes de conter os danos oxidativos provocados pelos radicais livres – prevenindo, assim, o envelhecimento das células do corpo e ainda agindo na prevenção de diversos tipos de câncer.

Outra vantagem é que esses vegetais têm muitas fibras e poucas calorias, sendo uma boa alternativa de conseguir saciedade por mais tempo. No mercado não faltam opções: alface, rúcula, couve e agrião são apenas algumas das variedades disponíveis, atendendo a diversos gostos e bolsos.

Para quem não é muito fã das porções verdes no prato, seguem algumas dicas:

-Começar inserindo as folhas em outras preparações como suflês recheios de massas.

-Outra opção para ir se acostumando com as saladas é preparar uma versão mais completa, com outros ingredientes de sua preferência além dos vegetais. O cuidado deve ser para não tornar o prato de folhas em uma salada calórica.

O tempero de azeite com limão está liberado.

O consumo deve ser diário e o ideal é ingerir pelo menos duas variedades de folhas por dia.

