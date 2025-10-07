MPF no Amapá abre processo seletivo para bacharéis em Arquitetura

Vaga é destinada a cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, com lotação em Macapá (AP)

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá publicou, nesta segunda-feira (6), edital para seleção de bacharel em Arquitetura e Urbanismo para ocupar uma vaga em cargo em comissão na sede do órgão, localizada em Macapá (AP). De acordo com o Edital PR/AP nº 46/2025, disponível no site www.mpf.mp.br/ap, as inscrições vão de 8 a 12 de outubro, e devem ser feitas exclusivamente por e-mail. O candidato selecionado deverá estar disponível para início imediato no cargo, após a convocação.

A vaga a ser preenchida é de Assessor Nível II (código CC-2), de livre nomeação e exoneração, com remuneração de R$ 5.917,30, acrescida de vantagens e benefícios previstos em lei, incluindo auxílio-alimentação de R$ 1.784,42. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva. O profissional selecionado atuará em atividades ligadas à profissão, como a elaboração de pareceres, laudos e relatórios técnicos, participação em vistorias, além de planejar, orientar e fiscalizar a execução de projetos e obras.

Requisitos e inscrição – Para se candidatar, é preciso ter o diploma, devidamente registrado, ou certificado de conclusão do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e possuir registro ativo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). É exigida também idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental para o exercício do cargo e estar quite com as obrigações eleitorais e militares (para homens).

O interessado deve fazer a inscrição por e-mail, enviando cópias dos documentos em um único arquivo em formato PDF para o e-mail prap-digep@mpf.mp.br, entre os dias 8 e 12 de outubro. De acordo com o edital, o arquivo deve conter:

Curriculum vitae e documentos comprobatórios;

Cópia digitalizada de documento de identidade com foto e CPF;

Cópia digitalizada do diploma ou certificado de conclusão de curso;

Cópia digitalizada do registro ativo no CAU.



Seleção – O processo seletivo contará com duas fases: análise curricular e entrevista presencial. A convocação para entrevista deve ocorrer até 20 de outubro, para os cinco candidatos mais bem colocados na análise curricular – que levará em conta a experiência profissional e o conhecimento técnico declarado pelo candidato. Na entrevista, serão avaliados critérios como fluência verbal, iniciativa, postura e capacidade de trabalho em equipe.

Dúvidas e outras informações podem ser solicitadas pelo e-mail prap-digep@mpf.mp.br.

Cronograma Previsto

Inscrição: 8/10/2025 a 12/10/2025

Análise Curricular: 13/10/2025 a 17/10/2025

Entrevista: 21/10/2025

Resultado Final: 22/10/2025

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

