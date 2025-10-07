Semana da Micro e Pequena Empresa e Caravana Acredita oferecem soluções e serviços gratuitos no Sebrae

Evento gratuito promovido pelo Sebrae oferece palestras com personalidades nacionais, oficinas, atendimentos itinerantes e ações de crédito para fortalecer os pequenos negócios

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza em Macapá, a Semana da Micro e Pequena Empresa e a Caravana Acredita. A programação ocorre na sede da instituição; na Carreta Empreendedora (no estacionamento da Monte Casa e Construção, da Avenida Padre Júlio); nas VANs padronizadas do Sebrae, nos bairros Novo Buritizal e Congós, no período de 7 a 9 de outubro, das 9h às 17h. O evento vai promover palestras, oficinas, capacitações e atendimentos gratuitos, voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios.

De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento (UAR), Denise Nunes, a iniciativa reafirma o papel do Sebrae como parceiro estratégico dos empreendedores. “Nosso objetivo é oferecer soluções práticas para que empresários e potenciais empreendedores possam acessar conhecimento, capacitação e orientação, elementos fundamentais para ampliar a competitividade e gerar desenvolvimento local”, destacou Denise Nunes.

Atendimentos

Durante a ação, os empreendedores terão acesso à serviços de atendimento no Hall do Sebrae, das 9h às 17h, promovidos pelos parceiros – Receita Federal, Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Conselho Regional de Contabilidade do Amapá (CRC).

Na ocasião, haverá exposição de empresas do Programa ‘Minha Primeira Empresa’, uma política pública do Governo do Estado do Amapá (GEA) em parceria com o Sebrae, que visa fomentar o empreendedorismo, além de oferecer capacitação, crédito e acompanhamento técnico para auxiliar pessoas a criarem seus primeiros negócios.

Palestras

O evento contará com palestras, oficinas e cursos voltados ao desenvolvimento de pequenos negócios e ao aperfeiçoamento profissional. Entre os palestrantes confirmados estão – Valdir Oliveira, do Sebrae Nacional, que abordará reflexões sobre crédito e pequenos negócios; o ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira e o maior camisa 10 do São Paulo Futebol Clube, Raí Oliveira, com o tema ‘O benefício individual dentro do coletivo’; e Eduardo Feldberg, conhecido como O Primo Pobre, que apresentará o passo a passo para organizar, investir e crescer financeiramente.

A programação inclui ainda workshops e cursos práticos, como a construção da agenda estratégica do Fórum Estadual Permanente das MPEs, o manejo e contenção segura de cães desafiadores para banho e tosa, e oficinas de planejamento financeiro e precificação de produtos voltadas a empreendedores de diferentes segmentos, incluindo o Projeto Modas e Fios e o Projeto Sebrae + Pet, com capacitação, troca de experiências e soluções aplicáveis para o crescimento e sustentabilidade dos negócios locais.

Itinerante

O Sebrae Itinerante circulará por Macapá para oferecer atendimentos e serviços presenciais a empreendedores e ao público em geral. A ação itinerante ocorre no mesmo período, das 9h às 17h, com atendimento em três pontos: estacionamento da Monte Casa & Construção (Santa Rita), com a carreta empreendedora; e vans de atendimento na Avenida 13 de Setembro (Buritizal) e no bairro Congós. Serão oferecidos serviços como formalização de MEI, diagnóstico empresarial, orientação sobre acesso a crédito, emissão de informações sobre licenciamento e encaminhamentos para consultorias especializadas.

Acredita

A Caravana Acredita vai reunir, no estacionamento do Sebrae, as principais instituições financeiras parceiras, para criar um ambiente direto de negociação e orientação sobre crédito para os pequenos negócios. O espaço terá atendimento especializado com foco em capital de giro, financiamento e crédito orientado, permitindo que empreendedores tenham acesso a diferentes linhas e simulações em tempo real.

Participam da ação o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia (Basa), Câmara de Dirigentes Lojistas de Macapá (CDL), Sicredi, Sicoob, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Agência de Fomento do Amapá e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

A iniciativa faz parte de um movimento nacional que percorre diversos estados, para ampliar a inclusão financeira dos pequenos negócios e garantir que mais empreendedores tenham acesso a crédito com orientação adequada, o que busca fortalecer o ecossistema empresarial local.

Programação

Data: 7.10.2025 – Terça-Feira

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Hora: 8h – Abertura

Hora: 9h – Atendimento no hall de entrada e Mutirão Acredita

Hora: 18h – Credenciamento

Hora: 18h30 – Palestra ‘Reflexões sobre Crédito e Pequenos Negócios’ – com o Gerente de Crédito e Finanças do Sebrae Nacional – Valdir Oliveira

Hora: 19h30 – Palestra ‘O benefício individual dentro do Coletivo’ – com Raí Oliveira, considerado maior camisa 10 do São Paulo Futebol Clube

Hora: 20h30 – Palestra ‘Organize, Invista, Cresça: o Passo a Passo Financeiro’ – com Eduardo Feldberg (O Primo Pobre) – Criador do maior canal de educação financeira para pessoas de baixa renda, vencedor do Prêmio iBest 2025 na categoria Influenciador de Investimentos

Data: 8.10.2025 – Quarta-Feira

Workshop: Construção da Agenda Estratégica do Fórum Estadual Permanente da MPEs

Local: Sede do Sebrae – Auditório Campos do Laguinho

Hora: 8h30

Curso: Manejo e contenção segura de cães desafiadores para banho e tosa – Projeto Pet (Salas Aquário)

Local: Sede do Sebrae – Estacionamento

Hora: 14h às 18h

Oficina: Calcule o Planejamento Financeiro da sua empresa de forma fácil e rápida!

Local: Espaço Integração

Hora: 15h às 19h

Data: 9.10.2025 – Quinta-Feira

Palestra: ‘Sobreviver, crescer e perpetuar: As 3 fases de toda empresa e o papel de cada profissional durante o caminho’ com Camila Poiano

Local: Auditório Campos do Laguinho

Hora: 19h

Curso: Manejo e contenção segura de cães desafiadores para banho e tosa – Projeto Pet (Salas Aquário)

Local: Sede do Sebrae – Estacionamento

Hora: 14h às 18h

Oficina: Moda Lucrativa – Como Precificar e Organizar as Finanças do seu Negócio (Projeto Modas e Fios)

Local: Espaço Integração

Hora: 15h às 19h.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação:

Curtir isso: Curtir Carregando...