Fórum Sebrae do Conhecimento apresenta palestrantes renomados e talk com empresários locais

O fórum é voltado à empresários, especialistas, profissionais liberais, estudantes e interessados

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove a oitava edição do Fórum Sebrae de Conhecimento. O objetivo é despertar competências pessoais, sociais e profissionais, a partir de palestras e casos de sucesso na área do empreendedorismo. A ação ocorre na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, nos dias 30 e 31 de agosto, às 19h.

Segundo a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, o evento atua num aspecto muito importante para a vida dos empresários, pois promove conhecimento e inspiração. “O Sebrae visa proporcionar aos participantes uma programação que traga informação, compartilhamento de experiências e motivação para crescer na vida profissional e pessoal. O Fórum é um evento para contar um pouco das histórias de superação dos empresários e de renomados palestrantes nacionais e internacionais, demonstrando que por trás do sucesso também há obstáculos, perdas e principalmente perseverança”, conta a diretora técnica Suelem Amoras.

Talk

Nesta edição, o Talk Empresarial Prêmio Empresários Destaque 2023, conta com a presença de quatro (4) empresários locais para inspiração dos participantes, entre eles, a empresária Sandra Siqueira, proprietária da Empresa Vale do Amazonas; Fábio Fernandes, sócio proprietário do Grupo Mr. Urbano; Ricardo Gomes, sócio proprietário do Laboratório Unilab; e Gabriel Moraes, proprietário do Chopp da Vovó. O objetivo é que os empreendedores compartilhem a trajetória empresarial para o sucesso nos negócios.

Para a coordenadora do Fórum, Ademilce Batista, o Talk é um momento do evento focado em disciplina empresarial e compartilhamento de experiências. “Os participantes terão a oportunidade de conhecer casos de sucesso, por meio do Talk Empresarial, que oferece visibilidade para empresários locais que cresceram o empreendimento e tiveram o apoio do Sebrae durante essa jornada; e terão a oportunidade de conhecer palestrantes que estão em alta no mundo empresarial, aprender técnicas, elementos e insights”, conta a coordenadora Ademilce Batista.

Palestrantes

Com o título ‘Venha Aprender com os Tubarões’, o Fórum Sebrae do Conhecimento 2023 conta com dois palestrantes renomados.

No primeiro dia do evento, na quarta (30), a atração será Carol Faiffer, a palestrante é escritora do livro “4Traders”, investidora do Shark Tank Brasil e CEO de uma empresa de Capital Aberto, e apresentará a ‘Palestra Empreendedorismo – Transformando Ideias em Realidade’.

No segundo dia do evento, quinta (31), a atração será Felipe Titto, o palestrante é ator, apresentador e proprietário de mais de quinze (15) empresas nacionais e internacionais, e apresentará a ‘Palestra Empreendedorismo de Sucesso’.

Ingressos

Os ingressos para participar do Fórum Sebrae de Conhecimento, podem ser adquiridos na sede da instituição, na Unidade de Educação Empreendedora (UEE), na Secretaria de Cursos, localizada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 415, Julião Ramos ou no Sympla, através do link https://bit.ly/FSC-Sebrae. O investimento no evento será de R$ 200 reais, podendo ser parcelado em até 12x no cartão de crédito.

Coordenação

O Fórum Sebrae de Conhecimento 2023 é coordenado pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Lindeti Góes; pela coordenadora, Ademilce Batista e equipe.

Programação

Data: 30.8.2023 – Quarta-Feira

Local: Sede do Sebrae no Amapá, Salão de Eventos Macapá

Hora: 18h30 – Credenciamento

Hora: 19h – Abertura do evento e Talk Empresarial

Talk Empresarial Prêmio Empresários Destaque 2023 – Vale do Amazonas e Mr. Urbano

Hora: 19h50 – Palestra Transformando Ideias em Realidade – Carol Paiffer

Data: 31.8.2023 – Quinta-Feira

Local: Sede do Sebrae no Amapá, Salão de Eventos Macapá

Hora: 18h – Credenciamento

Hora: 19h – Abertura do evento e Talk Empresarial

Talk Empresarial Prêmio Empresários Destaque 2023 – Laboratório Unilab e Chopp da Vovó

Hora: 19h50 – Palestra Empreendedorismo de Sucesso – Felipe Titto.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...