5 motivos pelos quais o público ama apostar em eSports

Com um movimento mundial que caminha para o reconhecimento dos eSports como modalidades desportivas em si, a visibilidade desta área ganha mais espaço a cada minuto. Isto traz consigo uma série de questões importantes, como o próprio aumento do número de apostadores. A Betway MZ, por exemplo, já apresenta em seu site uma boa lista de eSports para que todos os seus utilizadores possam acompanhar boas competições e apostar nas que tiver vontade.

Ao analisarmos este movimento que traz tantos jogadores numa espécie de migração para as apostas em eSports, identificamos alguns motivos básicos que os atraem para tal. Acompanhe a seguir alguns dos principais!

Transmissão grátis

Como já era de se esperar, por serem modalidades completamente virtuais, é necessário haver uma transmissão online das competições em geral. E é exatamente isto o que acontece, em muitos casos.

Com muita tecnologia envolvida, a organização dos eventos já mantém incluída a transmissão de forma totalmente gratuita, o que promove maior acesso e conquista, e, assim, mais adeptos aos eSports.

Evolução dos games

Como tudo ligado à tecnologia, os jogos eletrónicos têm um gap muito rápido de atualizações e melhorias. Logo, não há tempo para que se tornem obsoletos, já que há muita gente que trabalha em prol da evolução de cada jogo apresentado. Isto faz com que os jogos apresentem sempre um quê de novidade, o que mantém os seus seguidores sempre conectados e interessados.

Maior proximidade com os atletas e os confrontos

Outro quesito que traz muitos apostadores para os eSports é a facilidade de se aproximarem dos atletas de modo geral. Como o meio onde permeiam é o virtual, é muito comum que haja interação por meio de redes sociais ou fóruns, nos quais o apostador se mantém muito próximo de quem acompanha. A intimidade com os jogadores é algo que inspira ainda mais o desejo de acompanhar os jogos e modalidades em geral. Logo, é comum acompanhar, além do apoio e da torcida, conversas entre os atletas e a comunidade que o permeiam.

Variedade do mercado de apostas

Um factor que faz com que as apostas em eSports se tornem tão interessantes é a ampla possibilidade de mercados. Cada modalidade permite que uma série de tipos de apostas aconteça, fazendo com que o apostador não fique limitado apenas ao simples “quem vai vencer” ou “quantos pontos terá a partida”. Sendo assim, muitos indivíduos se interessam por apostas nos desportos eletrónicos exatamente pela liberdade de fazer aportes em muitas opções de resultados.

Diversão

Por fim, mas longe de ser o menos importante, acreditamos que o real motivo que faz com que o número de apostadores em eSports continue a aumentar seja a diversão. Não há como negar que os jogos são muito envolventes e convidam o público a imergir dentro de enredos completamente interessantes.

Sejam simples partidas de futebol com dream teams, ou histórias muito complexas com mapas e indicações de coisas a serem conquistadas, os eSports são realmente emocionantes e proporcionam bons momentos de lazer. Se a tua intenção é ter um bom tempo de brincadeira, não hesite em fazer apostas em desportos virtuais e acompanhar as mais diversas modalidades.

