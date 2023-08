Em busca de uma vaga de trabalho? Especialista dá dicas para potencializar as chances de sucesso

Muitos profissionais, já com experiência no mercado ou até mesmo os recém-formados aproveitam o início do segundo semestre para buscar novas oportunidades de trabalho ou estágios. É um período de aquecimento nas contratações, principalmente para as empresas que desejam se preparar para o aumento das demandas no final de ano. Mas o que fazer para ter sucesso nessa busca?

De acordo com Simone Moura Cabral, psicóloga corporativa e docente dos cursos de Gestão da Estácio, com a abordagem certa e algumas orientações, é possível aumentar as chances de ser contratado. “Antes de iniciar sua busca por uma recolocação, faça uma avaliação honesta da sua situação atual. Considere seus objetivos de carreira, habilidades e experiências, e identifique áreas nas quais você deseja crescer ou se especializar”, orienta.

Depois disso, explica a especialista, é preciso atualizar o currículo e perfil profissional online. “Certifique-se de que seu currículo esteja atualizado, destacando suas realizações e habilidades relevantes, com uma linguagem clara e objetiva. Além disso, revise e atualize seu perfil em plataformas profissionais online, como o LinkedIn, para garantir que ele reflita suas informações mais recentes”, aponta.

Outra dica da docente é aplicar estrategicamente as candidaturas. “Ao enviar um currículo para determinada empresa, personalize sua abordagem de acordo com a vaga que busca. Destaque as habilidades e experiências mais relevantes para a posição e adapte sua carta de apresentação para mostrar seu interesse e entusiasmo específico pela organização”, completa.

Formação acadêmica contínua

Não menos importante é buscar reconhecer quais são as competências necessárias para o upgrade profissional desejado ou até mesmo para ingressar no mercado de trabalho. Nesse sentido, a especialista destaca que ter uma formação acadêmica adequada é fundamental. “A qualificação acadêmica é decisiva na busca por uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Esse tipo de requisito é eliminatório, portanto, o candidato precisa buscar vagas para as quais possui maior chance de sucesso”, explica.

Simone reforça ainda que uma formação acadêmica contínua é necessária para quem deseja se destacar. “Para quem ainda vai iniciar sua trajetória profissional, é necessário primeiro buscar uma formação adequada, seja em nível médio técnico ou na graduação. E, não para por aí, é preciso dar sequência aos estudos, buscando uma pós-graduação ou investindo em cursos complementares capazes de ampliar sua área de atuação ou elevar seu nível de especialização”, esclarece.

Para quem ainda vai dar os primeiros passos e iniciar a graduação, o período é ideal para conseguir bolsas de estudos em diversas instituições de ensino superior. Na Estácio, por exemplo, o vestibular do segundo semestre, que ocorre nos dias 4 e 5 de agosto, concede bolsas de até 70% em diversas opções de cursos de graduação em diferentes metodologias de ensino, como presencial, ao vivo, semipresencial, flex e digital. Para conhecer os cursos com desconto disponíveis, entre em contato pelo telefone 96 98801-1051. Entre as graduações ofertadas, o aluno poderá cursar Direito, Psicologia, Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Educação Física, Design de Interiores, Administração e Pedagogia . E para quem já possui ensino superior, também é possível encontrar cursos livres ou de pós-graduação com condições diferenciadas.

Networking

Segundo a psicóloga corporativa, o networking também é fundamental para encontrar oportunidades no mercado. “Conecte-se com pessoas da sua área de interesse, participe de eventos, seminários ou conferências relevantes e utilize as plataformas online para estabelecer contatos. Além disso, informe seus amigos, colegas e ex-colegas de trabalho sobre sua busca por uma recolocação, pois eles podem indicar oportunidades ou fornecer referências”, aponta.

Entrevistas

Ao ser chamado para uma entrevista, prepare-se bem, é o que reforça a especialista. “À medida que recebe convites para entrevistas, o profissional deve investir tempo para se preparar adequadamente. Pesquisar sobre a empresa é importante para conhecer suas atividades, valores e cultura. É bom também praticar respostas para perguntas comuns de entrevista e destacar suas experiências relevantes, sempre com linguagem clara, seguindo as normas formais, sem gírias”, finaliza.

