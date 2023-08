Presidente Lula anuncia reforço ao atendimento de telessaúde na Amazônia

Em agenda na Cúpula da Amazônia, no Pará, Lula acompanhou uma consulta on-line que beneficia moradores da Comunidade do Tumbira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro.

Moradores de uma comunidade ribeirinha do Amazonas receberam um visitante ilustre, nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, durante uma consulta on-line de atendimento médico: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A participação remota foi para marcar a integração do projeto de Telessaúde, executado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em comunidades ribeirinhas e indígenas, ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estou emocionado com os depoimentos que ouvi de pessoas que estão transformando em realidade o que há alguns anos parecia um sonho. Quando começaram a falar em telemedicina eu também tinha dúvida se funcionaria ou não. Com esse projeto (de Telessaúde da FAS) vamos levar aos povos ribeirinhos, indígenas e tradicionais o que for melhor em termos de saúde. O nosso sonho é conectar o Brasil inteiro em todas áreas, como educação e saúde. Graças a Deus, os avanços tecnológicos vão permitir isso”, afirmou Lula.

Quem também participou da live foi a Agente Comunitária de Saúde (ACS), Maria Augusta Macedo Vieira, que faz o primeiro atendimento básico de saúde nos moradores. “Com esse projeto de Telessaúde, executado pela FAS desde a época da pandemia, conseguimos atendimentos com médicos sem precisar sair daqui. Então, agradeço a todos por essa iniciativa”.

A gerente do Programa Saúde na Floresta, executado pela FAS com o apoio de parceiros e que promove as atividades de Telessaúde, Mickela Souza Costa, participou da live com o presidente Lula, que estava em Santarém (PA). Ela estava na comunidade do Tumbira, localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro (RDS), onde a FAS promove o projeto de Telessaúde, que garante atendimento com médicos especializados por meio de consultas pela internet.

“O programa de Telessaúde vem sendo desenvolvido pela FAS nas Unidades de Conservação do Amazonas desde 2020 e está melhorando os atendimentos de saúde em comunidades menos favorecidas. Estamos prontos para fortalecer esse programa com o apoio do Governo Federal. Também aguardamos o senhor presidente (Lula) para a inauguração do primeiro Polo Odontológico da Floresta, em outubro, aqui”, comentou.

O projeto de Telessaúde ainda vai ganhar um reforço com o lançamento do programa Infovia 01, do governo federal, que vai beneficiar três milhões de pessoas com internet banda larga em 11 municípios, localizados entre Santarém e Manaus (AM). O anúncio do Infovia 01 foi feito por Lula, ao lado de vários ministros, em Santarém. O presidente está no Pará em virtude das atividades em prol da Cúpula da Amazônia, que reunirá mais de 10 mil pessoas e autoridades dos oitos países da Pan-Amazônia.

“Com a inauguração do Infovia 01 vamos levar a diante esse sonho para que a pessoa, que mora no lugar mais distante do Brasil possa garantir atendimento médico de primeira qualidade. Esse é um desejo meu pessoal e é um sonho do nosso governo. Tenho certeza que vamos conseguir. Daqui para frente, as coisas só têm a melhorar. Porque o povo merece uma saúde de qualidade. É uma obrigação do governo oferecer isso”, enfatizou Lula que afirmou ser a primeira vez em que ele falou com pessoas atendidas pelo telessaúde.

Mais sobre o Telessaúde

Em 2022, os polos de teleatendimento no interior da Amazônia atenderam 2.373 moradores de comunidades remotas, além de capacitar 1.216 profissionais de saúde que ali atuam e comunitários. Esse trabalho é realizado com a ajuda da tecnologia, por meio de 97 pontos de conectividade instalados pela FAS e parceiros em 22 municípios, 22 Unidades de Conservação (UCs) e 18 Terras Indígenas (TIs) na Amazônia. Os locais são equipados com estrutura de atendimento e acesso à internet para consultas online, e tem à disposição as especialidades de medicina, enfermagem e psicologia.

“Antes a gente tinha que se deslocar daqui, até mesmo sem condições para ir. A gente ia para baixo [descer o rio], às vezes gastando o que nem tinha. Mas, agora, para mim melhorou. Eu tenho só a agradecer. Antes não tínhamos nenhuma internet boa e outros equipamentos. Eu agradeço muito a FAS”, conta Elenilda Tavares, da comunidade Nossa Senhora de Nazaré.

Além dos atendimentos médicos aos comunitários, o projeto de Telessaúde proporciona aos agentes comunitários de saúde e comunitários formação continuada em temas como vacinação, fisiologia, primeiros socorros, saúde da mulher e infantil. A FAS também atua na implementação de sistemas de energias limpas e renováveis, como as de origem solar, que garantem o funcionamento de unidades de atendimento em áreas ribeirinhas e rurais da região. O projeto de Telessaúde da FAS foi implementado com apoio da Wellight, Todos pela Saúde, Embaixada da França, dentre outros.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

