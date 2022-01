Briga no hotel: Polícia indicia produtor por lesão corporal e casal por injúria racial

Após ser agredido pela mulher, o estadunidense deu um soco que desmaiou seu marido

A Polícia Civil finalizou o inquérito a respeito da briga no hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro, que viralizou nas redes sociais durante a primeira semana do ano. A confusão aconteceu após um casal, que não teve suas identidades divulgadas, realizar ofensas de cunho racista ao produtor norte-americano HL Thompson.

Leia mais: Mega-Sena pode pagar até R$ 22 milhões no sorteio deste sábado (22)

Enquanto o casal foi indiciado por injúria racial, o estadunidense foi indiciado por lesão corporal. Os xingamentos teriam sido motivados pois a mulher e seu marido ficaram indignados com o tratamento preferencial ao produtor, que era um cliente premium do local, por parte dos funcionários do hotel.

Leia também: Rio e São Paulo adiam desfiles de Carnaval para abril

Depois de ser agredido pela mulher, que precisou ser detida pelos seguranças, HL Thompson desferiu um soco no homem, que ficou desacordado. Ele aponta que foi chamado de “nigger” pelo casal, um termo que representa uma das mais graves ofensas étnicas nos Estados Unidos. O casal não foi encontrado para prestar um novo depoimento.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado