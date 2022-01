Influenciador Glau Duarte morre após ser espancado; Polícia investiga o caso

Agentes não descartam hipótese de homofobia ou latrocínio; Crime aconteceu em praia de Ubatuba (SP)

Glau Duarte, maquiador, cabelereiro e youtuber, morreu nesta quinta-feira (20). Ele foi encontrado desacordado na praia de Itaguá, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, após ser agredido. Ele também estava seminu. A Polícia Civil investiga o ocorrido.

O influenciador que tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram e 92 mil inscritos em seu canal do Youtube curtia férias no litoral. Ele compartilhou alguns momentos na praia pelas redes sociais. A última postagem dele é de sete dias atrás.

Após ser espancado, chegou a ser levado a um hospital na quarta-feira (19), mas não resistiu.

A polícia investiga se o crime pode ter sido motivado por homofobia. Glau Duarte era homossexual e utilizava vestido e shorts no momento da agressão. Em seu perfil oficial do Instagram foi publicado uma nota de pesar.

“Um ato violento de homofobia tirou a vida de Glau Duarte. Não podemos nos calar diante dessa barbaridade. Queremos justiça”, postou.

Também é apurado a hipótese de latrocínio. Já que pertences do influenciador também foram levados.

