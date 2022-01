Produtor musical negro é agredido por casal branco em hotel de Copacabana (RJ)

Casal teria se incomodado com o atendimento preferencial ao rapaz

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um casal brigando com o produtor norte-americano de artistas de hip hop H.L. Thompson no Hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro. Na filmagem, Thompson, que é negro, é agredido por uma mulher branca. Ele se defende acertando um soco no marido da agressora.

O que teria motivado as agressões foi o fato de que o casal se irritou com o atendimento prioritário ao produtor. Ele teria direito a prioridade no atendimento por ser um cliente de um pacote premium do hotel.

Durante a gravação do vídeo, a mulher decide confrontar o homem que realiza a filmagem, e é possível ouvi-lo se defendendo. “isso é inaceitável, eu não sou ele”, diz o rapaz.

Watch til the End, Drunk Racist Man and woman mad because he’s Gold Or Diamond Hilton member and therefore gets service before everyone else. Hotel staff just sitting by and letting the racist woman do whatever, mind you she already touched him prior #Karen #hilton pic.twitter.com/tApFW53z2a — King (@monty_sexton) January 1, 2022

Thompson afirmou nas redes sociais que, após as gravações, o casal acionou a polícia e disse que ele havia começado com as agressões. “Eles voltaram com a polícia dizendo que eu os ataquei (…) fui e fiquei no Airbnb que também tinha alugado, só estava no Hilton porque aluguei o local para minha festa de NYE”, escreveu.

What do you mean YOU couldn’t stay at the hotel? What in ALL da fuqs??? @Hilton @HiltonHotels ☝🏾this you? — Asali DeVan (@honeychile13) January 3, 2022

Nas redes sociais, o produtor entrou em contato com o rapaz que gravou o vídeo e solicitou o material. “Você pode me enviar o vídeo para que eu possa enviar para a sede do Hilton, por causa dessa falha de segurança o casal deixou a polícia do lado de fora me procurando por horas. Eu não pude ficar no hotel naquela noite porque eles mentiram dizendo que eu os ataquei. Obrigado pela gravação”, publicou.

O site da TV Cultura entrou em contato com o Hotel, porém ainda não recebeu mais informações.

Via Cultura

