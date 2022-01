Influenciadora Duda Martins afirma que foi dopada e estuprada

O relato divulgado pela influencer é que havia saído para um bar na Praia de Ponta Verde, em Alagoas.

Duda Martins, influenciadora digital, abriu um Boletim de Ocorrência na 1ª Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher, em Maceió, denunciando que foi dopada e estuprada.

O relato divulgado pela influencer é que havia saído para um bar na Praia de Ponta Verde, em Alagoas. Duda acordou após 12 horas, na madrugada do dia 30 de dezembro, sem lembrar do que havia acontecido. O boletim foi registrado na última segunda-feira (03), e os exames de corpo de delito já foram realizados por ela.

“Quando foi por volta 3h30 pra 4h00, eu não tenho mais recordação de nada do que houve comigo, nem de onde eu estava, nem como eu saí, nem como eu fui parar na casa dele, nem se aconteceu alguma coisa comigo”, afirmou Duda em suas redes sociais.

“Eu não sabia de exatamente nada, tanto que quando me perguntavam eu falava ‘eu não sei’, eu só tenho a sensação de que eu estou machucada, tem as fotos que a doutora tirou, tinha hematomas no peito, galo na cabeça, estava com as minhas partes íntimas feridas, então, eu não estava só dopada, eu estava totalmente ferida”, completou a influenciadora.https://0015840980960cefab1c95cbdbe1c878.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Leia mais: A troca foi feita por meios diplomáticos simultaneamente em Nova Délhi e Islamabad

“Quando eu acordei, fui retornar consciência, eu estava no sofá dele. Nesse momento eu nem tinha percebido que eu estava sem calcinha”, relatou Duda.

A influencer recebeu atendimento no Hospital da Mulher, onde realizou exames e recebeu um coquetel de remédios.https://0015840980960cefab1c95cbdbe1c878.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Duda Martins recebeu apoio em suas redes sociais de Alfredo Gaspar, secretário de Segurança Pública de Alagoas, que afirmou “estou no meio de uma ocorrência que envolve uma criança, mas minha equipe está à sua disposição”.

Reprodução/Instagram @eduardamartins

Em suas redes sociais, Duda fez uma publicação em solidariedade a todas que já passaram pelo mesmo, afirmando que “não seria justo, podem tá falando o que for sobre mim, mas eu sei a verdade em meu coração. E isso importa. Não estou sozinha.

“Marcando as autoridades responsáveis podemos dar voz para o caso, eu contei exatamente tudo o que aconteceu (que eu me lembre) desse dia terrível. Estou aqui com medo de tudo”, completou Duda.

Reprodução/Instagram @eduardamartins

Via Cultura

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado