Festival de Cinema reúne filmes de todo País no Teatro Amazonas

Após nove anos sem sediar festivais de cinema, o Teatro Amazonas volta a ser o destino da sétima arte em 2022. Em sua quarta edição, o “Olhar do Norte”exibe suas principais mostras no ícone cultural do Estado, além de realizar oficinas e exibições paralelas em outros espaços no Centro de Manaus e pela internet. O festival será realizado entre 21 e 24 janeiro de 2022 e terá entrada gratuita em todas as atividades.

Com foco no cinema amazônico, a programação do “Olhar do Norte” é dividida em duas principais categorias: Mostra Norte, formada por filmes realizados nos sete estados integrantes da Região Norte e/ou por diretores desses estados; e Mostra Outros Nortes, com filmes realizados nos demais estados do Brasil. “A quarta edição é a nossa primeira no Teatro Amazonas, local que, sem dúvida, é uma referência para os artistas manauaras, que também, no audiovisual, foi palco de eventos fundamentais para que, hoje, tenhamos um grande número de filmes produzidos na nossa região”, destaca Diego Bauer, curador e um dos coordenadores do evento.

Na Mostra Norte, os filmes amazônicos concorrem a premiações em nove categorias, são elas: Melhor Filme, Melhor Direção, dois Prêmios de Melhor Atuação, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Som e Melhor Filme (Prêmio do Público). As produções dos demais estados brasileiros, exibidos na Mostra Outros Nortes, concorrerão aos prêmios de Melhor Filme e até duas Menções Honrosas do Júri.

A novidade de 2022 será a Mostra Olhar Panorâmico, com filmes exibidos para todo o mundo de forma online através do site do evento (www.festivalolhardonorte.com). “A curadoria acredita que são produções que valem a pena serem descobertas, que apontam caminhos que entendemos como legítimos e/ou inovadores dentro do cenário local”, afirma Victor Kaleb, curador e organizador do festival. O Teatro da Instalação e Palácio da Justiça, também localizados no Centro de Manaus, integram o circuito da programação do “Olhar do Norte”.

Recorde de inscritos

Neste ano, a quarta edição do Festival Olhar do Norte bateu recorde de participantes: foram 365 filmes inscritos de todo o Brasil, com a única exceção do Estado de Sergipe. Desse total, 119 filmes são da Região Norte. “Apesar de tudo que Manaus passou em 2021, chama a atenção que num ano de pandemia, e ainda com as atividades da Ancine (Agência Nacional do Cinema) paradas, teremos nesta edição do festival um recorde de filmes inscritos. Para sorte de todo mundo, ainda há loucos, como nós, que estão na roubada de viver através do cinema e produzem seus filmes, apesar do contexto atual”, reforça Diego Bauer.

As listas com as produções selecionadas, bem como toda programação, serão divulgadas, ao longo desta semana, no site e nas redes sociais oficiais do Festival Olhar do Norte e do Cine Set. O 4º Festival Olhar do Norte é uma realização da Artrupe Produções e foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2021 – AM – Prêmio Cultura em Rede, do Governo do Estado do Amazonas.

Serviço:

Olhar do Norte – Festival de Cinema

Quando: 21 e 24 janeiro de 2022

Onde: Teatro Amazonas, Teatro da Instalação e Palácio da Justiça

Quanto: Gratuito

Informações: @olhardonorte / www.festivalolhardonorte.com

