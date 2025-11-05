Veja a programação do 1º Luau na Samaúma 2025

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), o Governo do Estado do Amapá (GEA) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AP) realizam nesta sexta-feira (7), a primeira edição da 6ª Temporada do Luau na Samaúma, com o tema “Rumo à COP-30: Sustentabilidade e Cultura Tucuju”. O evento inicia às 17h, na Praça da Samaúma, em frente à Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Araxá, em Macapá.

Consolidado no calendário cultural de Macapá, o Luau na Samaúma promove o encontro entre arte, música, literatura e consciência ambiental. Nesta edição, a temática da COP-30 inspira o debate sobre sustentabilidade e o papel do Amapá na agenda climática mundial, com ações voltadas à preservação ambiental e à valorização da cultura local.

Entre as iniciativas previstas estão a instalação de ecopontos para coleta de óleo, latinhas e outros materiais recicláveis, além do uso obrigatório de embalagens biodegradáveis pelos empreendedores da área gastronômica.

O Sebrae/AP coordena o Chamamento Público para expositores nas áreas de gastronomia, moda autoral, artesanato e empresas com o Selo Amapá, além da aguardada atração para as crianças: a Oficina de Mini Chefs. A Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) apoia os empreendedores informais, e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) é responsável pela curadoria das atrações culturais.

Programação

17h – Exposição de artes visuais com Yermollay Caripoune

17h – Tenda literária: exposição e comercialização de livros, varal de poesia e sessão de autógrafos com a Setorial de Literatura do Amapá

18h – Contação de histórias com Cricilma Ferreira

18h – Oficina de Mini Chef (Sebrae)

18h30 – Espetáculo Ancestralidade Tucuju, com o Grupo Amigos da Toada

19h – Cortejo artístico Charanga Mágica (Oca Produções)

19h30 – Show com Roni Moraes

20h – Oficina de Mini Chef (Sebrae)

20h – DJ Larissa Prime

20h30 – Apresentação do Grupo de Marabaixo e Batuque Heranças Ancestrais do Curiaú

21h – Show com Osmar Júnior

22h – Encerramento com Brenda Melo

O Luau na Samaúma é resultado da cooperação entre o MP-AP, Sebrae/AP e Governo do Estado, por meio da Secult e apoio da SETE, com o objetivo de incentivar o uso criativo dos espaços públicos, valorizar a cultura local e fomentar o empreendedorismo sustentável.

A segunda edição da temporada 2025 está prevista para o dia 5 de dezembro, quando a Praça da Samaúma estará iluminada para celebrar o espírito natalino e as festas de fim de ano.

Todas as informações e atualizações sobre o evento estarão disponíveis nos canais oficiais do MP-AP, Agência Amapá de Notícias e Sebrae/AP.

