AmapáEducação

‘Aulão Show’ da Central do Enem reúne dicas e revisões para estudantes

Livia Almeida

O Governo do Amapá realiza, nos dias 6 e 13 de novembro, o Aulão Show da Central do Enem, um grande evento de revisão voltado aos estudantes da rede pública estadual que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) e acontece no Espaço Nuance Eventos, em Macapá.

A iniciativa reúne centenas de alunos em momentos de aprendizado, interação e motivação, com revisões de conteúdos cobrados nas provas, apresentações temáticas e orientações sobre a rotina nos dias do exame. O objetivo é reforçar a confiança dos participantes e contribuir para o bom desempenho dos estudantes amapaenses.

O Aulão Show integra o conjunto de políticas do Governo do Amapá voltadas à valorização da educação e ao fortalecimento do acesso ao ensino superior. Durante a atividade, professores da Central do Enem conduzem as revisões de forma dinâmica e descontraída, estimulando o engajamento dos alunos.

Local: Espaço Nuance Eventos

Data: 06/11/2025 às 8h0

Endereço: Rua Jovino Dinoá, 4570 – Beirol, Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

