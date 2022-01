“Coxão do Lula”: Foto de ex-presidente é imagem política mais comentada em 2021

A foto em que o ex-presidente Lula (PT) exibe suas coxas tonificadas ao lado da noiva, a socióloga Rosangela da Silva, a Janja, foi a imagem política mais comentada em 2021 de acordo com a consultoria Quaest.

A informação gerada pela empresa foi publicada nesta segunda-feira (3) na coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

A fotografia é do mês de agosto e foi tirada pelo fotógrafo Ricardo Stuckert, durante uma viagem do casal ao estado do Ceará.

“A foto mais sem pretensão do mundo e resultou nisso! Stukinha nem me deu tempo para soltar o cabelo”, escreveu Janja no Twitter.