Conheça Ednara, a ribeirinha influencer do AM que trata peixe regional, faz farinha e tem 70 mil seguidores

Nauzila Campos — Da Revista Cenarium

MANAUS — A Costa do Tabocal, comunidade ribeirinha localizada próximo de Manaus, no Amazonas, é o lar de Ednara. A jovem influencer chama a atenção dos internautas não só pela beleza — que chega a ser óbvia —, mas pelos talentos e habilidades como cabocla.

Ednara Ribeirinha, como é conhecida no Instagram, viralizou fazendo uma das práticas mais antigas e costumeiras para o ribeirinho: o tratar do peixe. ‘Ticar’ o alimento, como o hábito é popularmente chamado, não é algo exatamente fácil de fazer — por isso tanta gente deixa para o especialista fazer isso na feira (o amigo peixeiro). Mas mesmo tão jovem e com mãos ‘delicadas’, Ednara dá mais conta de ‘ticar’ um pacu do que muito marmanjos.

Tanta habilidade já rende 70 mil seguidores no Instagram. A cabocla divide postagens em que destaca a beleza que possui, nas quais prepara farinha, corta mandioca e trata todo tipo de peixe. Detalhe: ainda sobra tempo para fazer parte do time de futebol da comunidade. O cenário é amazônico, ribeirinho tradicional. Em sua casa, na Costa do Tabocal, Ednara abre as portas para divulgar os costumes locais por meio da internet.

