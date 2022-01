Lima Duarte reage a post de Regina Duarte em apoio a Bolsonaro: “Capricha pra não acabar assim!”

O ator relembrou trabalhos com Regina, que publicou montagem do presidente de mãos dadas com Jesus Cristo

O ator Lima Duarte, de 91 anos, se manifestou de maneira contrária ao post de Regina Duarte, de 74, onde a artista publicou uma montagem do presidente Jair Bolsonaro, de mãos dadas com Jesus Cristo.

Apoiadora do governo Bolsonaro e ex-secretária da cultura, a atriz escreveu em sua publicação: “Me disseram que é ‘fake’. Mas eu não acreditei. É vero [é verdade]… para mim é vero!”, disse ela.

Por sua vez Lima Duarte, postou um vídeo em suas redes sociais nesta terça (18), onde ironiza: “Deus, tira a mão daí, meu pai. Tira a mão daí. Tanta sujeira na mão.”

Leia mais: Dois terços das reações adversas às vacinas se dão por razões psicológicas, diz estudo

Lima também relembrou a parceria dele com Regina, durante a novela Roque Santeiro, onde faziam par romântico: “Regina Duarte, minha querida viúva Porcina. Estou certo ou estou errado. Viúva Porcina, já disse muitas coisas a seu respeito. Trabalhamos dez anos juntos. Foste a paixão de Sinhozinho Malta, vivemos momentos tão gloriosos para televisão, para interpretação, para as nossas vidas.”

“Não pode acabar assim, Regina! Capricha! Capricha para não acabar assim!”, finalizou Lima, se referindo ao posicionamento da atriz ao atual governo.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado