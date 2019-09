Semana Nacional do Trânsito foca em campanha para ciclistas

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e o Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) fecham parceria para promover a Semana Nacional do Trânsito do mês de setembro. A campanha foca as bicicletas como meio de locomoção, o uso nas férias escolares, convívio no trânsito e o Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito.

As ações começarão nesta quarta-feira, 18, com blitz educativa em frente ao Fórum Desembargador Leal de Mira, na Avenida FAB, esquina com a Rua Manoel Eudóxio Pereira, no Centro da cidade. O Departamento de Educação no Trânsito da CTMac fará uma dinâmica com os alunos da Escola Municipal Rondônia.

“Envolveremos os estudantes, porque eles são os principais multiplicadores do que ensinamos em nossas ações nas escolas. Conseguem transmitir a mensagem de que devemos melhorar a convivência entre todos que estão diariamente nas ruas”, diz o coordenador do Departamento de Educação no Trânsito, Thomé Azevedo.

A Semana Nacional do Trânsito será de 18 a 28 de setembro, com várias ações. O foco da programação é o ciclista. Segundo a Associação dos Fabricantes de Bicicletas (Abracilo), o Brasil possui 70 milhões de bicicletas. E, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), esse é o tipo de transporte ecologicamente mais sustentável do planeta.

“Nossas ações serão para mobilizar todos que estão no trânsito, pedestres, condutores, motociclistas e com uma atenção maior voltada aos ciclistas, porque é o público-alvo dessa semana. Queremos sensibilizar as pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte a também ter atitudes de prevenção, a utilizar o lado correto da via, a sinalizar com as mãos quando for manobrar, atenção redobrada ao atravessar, a utilizar equipamentos de segurança, o adesivo refletivo em suas bicicletas para a segurança noturna. Queremos, com isso, reduzir o índice de acidentes e um trânsito mais seguro”, enfatiza o diretor-presidente da CTMac, André Lima.

Confira a programação completa:

Blitz educativa

Dia: 18/09

Local: Avenida FAB, esquina com a Rua Manoel Eudóxio Pereira

Hora: 7h

Realização de audiência de instrução, com palestras e mostras de vídeos para conscientização/educação no trânsito

Dia: 23/09

Local: Fórum de Macapá

Hora: 8h às 12h

Performance de teatro no trânsito com a equipe de arte-educadores da CTMac

Dia: 24/09

Parceria: agentes mirins com a Escola Municipal Roraima

Local: Fórum de Macapá (Tribuna do Júri)

Hora: 9h às 13h

Realização de audiências concentradas, com palestras e mostras de vídeos para conscientização/educação no trânsito

Dia: 25/09

Hora: 8h às 12h

Culto ecumênico

Dia: 26/09

Local: Fórum de Macapá

Hora: 8h

Realização de audiências de instrução e julgamento, com palestras e mostras de vídeos para conscientização/educação no trânsito

Dia: 26/09

Hora: 8h às 12h

Passeio ciclístico

Dia: 28/09

Local: área de estacionamento da concha acústica do Araxá

Hora: 17h

Trajeto: Araxá – lugar bonito

Cléia Andrade

Curtir isso: Curtir Carregando...