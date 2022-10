Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Mama – Não é só vestir rosa

Te toca, porque essa doença não é brincadeira, pode acontecer com qualquer uma, e ela pode sim matar, mutilar, mexer com a autoestima, deixar sequelas graves, físicas e psicológicas, e pode se espalhar por outros órgãos se não for tratada a tempo. É uma doença que não é só nossa, ela também adoece quem está por perto, porque quem passa por esse processo precisa de outras pessoas, de atenção, de tratamento, de cuidados, remédios, e às vezes de coleta para ajudar financeiramente. Quem passa pelo câncer precisa de outra nova vida, tudo muda, pois não somos mais as mesmas. Você tem disposição e condições para tudo isso?

O câncer é a combinação de vários fatores, do biológico e genético ao espiritual e mental, e nunca sabemos de início se vamos ou não ter essas predisposições, então o jeito é prevenir. Te toca. Toca teu seio, tua axila, conhece teu corpo, tenta encontrar o que mudou, uma bolinha, um incômodo, uma secreção, uma veia que cresceu, uma dor incomum. Fora isso, se tu já tem idade, faz teu exame de mama anual, acompanha, não perde de vista. Principalmente quem mora em estados como o meu, Amapá, que não oferece tratamento adequado pela rede SUS, e muitas mulheres precisam ir para outras cidades, ficar longe da família, sair do emprego, deixar sua vendinha, fazer campanhas, para salvar sua vida.

Pensa nisso e te toca! O meu começou com uma bolinha inocente, que foi desenvolvendo, numa absurda junção de situações, e se não fosse os médicos que encontrei fora de Macapá, minha família, meus chefes, meus amigos, minha fé, não sei como estaria hoje.

Te toca e te cuida!💞

