Patricia Bastos apresenta show em Festival Internacional de Música no México

Além da participação no festival a cantora se apresenta em outras cidades mexicanas

Com seu repertório cheios de ritmos dançantes da Amazônia, Patricia Bastos se apresenta em cinco cidades do México no período de 27 de outubro a 5 de novembro. As apresentações começam no Festival Internacional de Cervantino – FIC, nas cidades de Celaya e Guanajuato.

O FIC este ano chega a sua 50º edição e contará com mais de 2mil e quinhentos artistas de 33 países. O Festival acontece no período de 12 a 30 de outubro. Durante sua estada no México a cantora se apresenta nas cidades de Querétaro, Puebla e Cidade do México.

A turnê mexicana contará com a presença do músico amapaense Nena Silva e a produção musical de Dante Ozzeti. Esta turnê tem a produção da Duas Telas Produtora Cultural em parceria com a MARcultura Producciones.

Patricia Bastos participa do Festival devido a aprovação no edital Ibermusicas que ocorreu em 2019, mas por conta da pandemia o Festival de Cervantino foi adiado e retornou este ano. O Ibermúsicas é um programa de cooperação internacional dedicado exclusivamente às artes musicais, com intuito de promover a presença e o conhecimento da diversidade musical ibero-americana.

Serviço:

Turnê Patricia Bastos México

Dia 27/10 – Celaya

Dia 28/10 – Guanajueto – Festival Internacional de Cervantino

Dia 03/11 – Cidade do México – Oficina na Embaixada

Dia 04/11 – Puebla – Show

Dia 05/11 – Cidade do México – Show

Foto da capa: Eudes Vinicius

