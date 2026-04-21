‘Dia do Desenhista’ reúne artistas e público em programação cultural no Macapá Shopping

Evento promovido pelo Centro Cândido Portinari, com apoio do Governo do Amapá, celebrou a arte com oficinas e atrações abertas à comunidade.

Por Breno Pantoja

Com traços que expressam sentimentos, ideias e diferentes formas de ver o mundo, artistas e admiradores das artes visuais se reuniram no sábado, 18, no Macapá Shopping, para a 8ª edição do Dia do Desenhista. O evento, promovido pelo Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, com apoio do Governo do Amapá, celebrou a criatividade e valorizou profissionais que atuam na área.

A programação contou com oficinas, exposições, demonstrações de técnicas, atrações culturais e atividades interativas que aproximaram o público do universo do desenho e da pintura. Entre os destaques, a tradicional “Batalha do Desenhista” mobilizou participantes e espectadores ao longo do evento.

De acordo com o diretor do Centro Cândido Portinari, José Edvan Nunes, a iniciativa busca reconhecer o papel dos artistas visuais na sociedade e fortalecer o vínculo com a comunidade.

“A gente realiza esse projeto para valorizar, reconhecer e homenagear os artistas visuais, aqueles que se dedicam com seus traços e criatividade. É um momento de celebração, com música, oficinas, caricatura, cosplay e a batalha do desenhista, que é o ponto alto do evento”, destacou o diretor.

Cultura e formação artística

Coordenado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), o evento também se consolidou como espaço de aprendizado e troca de experiências, além de fortalecer o acesso da população às políticas públicas voltadas à cultura e à formação artística.

A estudante Camilla Galvão, de 19 anos, participou pela primeira vez e vez parte de uma das oficinas ofertadas.

“É a minha primeira vez participando e estou aqui na oficina de aquarela. Além de aprender a técnica, é importante ver a instituição próxima do público, dando visibilidade às artes visuais. Valeu muito a pena aproveitar”, contou a jovem.

Incentivo à arte

Além das oficinas de aquarela, mangá, origami e criação de personagens, o evento contou com demonstrações de técnicas artísticas, pintura facial para crianças, desfile de cosplay e apresentações musicais ao longo do dia .

Para quem visitou pela primeira vez, a experiência foi marcada pela diversidade de atividades e pela sensibilidade das obras expostas. Foi o caso de Mayra da Silva Batista.

“Eu achei bastante interessante, me chamou muita atenção. Teve oficinas de mangá, origami, desenhos e o que mais gostei foram as pinturas, porque cada uma representa o que o artista estava sentindo”, relatou ela.

Celebrado mundialmente em 15 de abril, data de nascimento de Leonardo da Vinci, o Dia do Desenhista é uma oportunidade de reconhecer a importância desses profissionais na comunicação e na cultura. Em Macapá, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Amapá em ampliar o acesso à arte e incentivar novos talentos nas artes visuais.

Agência de Notícias do Amapá

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