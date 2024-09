EJAP informa sobre confirmação presencial para processo seletivo para estagiários do TJAP

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio de sua Escola Judicial (EJAP), vem a público informar que, nos casos específicos de candidatos que optarem pelas vagas de Macapá ou Santana, para o 15ª Processo Seletivo destinado à contratação de novos estagiários de Nível Superior é necessário, após a inscrição prévia, via internet, confirmar presencialmente na sede da EJAP, no período de 10 a 18 de setembro de 2024, das 8h30 às 13h, com apresentação dos documentos exigidos no Edital.

A confirmação presencial de inscrição no 15º Processo Seletivo para Estagiários do TJAP é exclusivamente para os candidatos das duas cidades citadas. O procedimento faz parte da 2ª etapa de inscrições no certame, conforme o Edital – EJAP – Nº 01/2024. A sede da EJAP funciona no prédio da Fecomércio, localizado na Avenida Procópio Rola, 261, Edifício Manoel Costa – 4º andar, no centro de Macapá.

Mais sobre o Processo Seletivo para Estagiários de Nível Superior

Poderão participar do Processo Seletivo estudantes do Nível Superior, devidamente matriculados, que desejem estagiar nas áreas de Conciliação/Mediação ou nos cursos de Direito, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Gestão de Tecnologia da Informação, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Tecnologia em Redes, Web design e Letras/Libras.

As inscrições prévias iniciaram no último dia 2 e irão até às 23h59 do dia 15 de setembro de 2024, horário de Brasília. Estudantes interessados deverão inscrever-se via internet, no site da EJAP (clicar no banner específico da seleção).

Os estudantes selecionados no Certame serão distribuídos em Unidades Judiciárias nas localidades de Macapá, Santana, Mazagão, Oiapoque, Vitória do Jari, Laranjal do Jari, Calçoene, Porto Grande, Pedra Branca, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Amapá, Arquipélago do Bailique e Serra do Navio, conforme a opção feita pelo candidato no ato da inscrição.

As provas estão previstas para o dia 1º de dezembro de 2024, de forma presencial, nos turnos da manhã e tarde, conforme o curso. Os locais e horários serão definidos e divulgados após o encerramento das inscrições.

-Macapá, 11 de setembro de 2024 –

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Elton Tavares

Arte: Nina Éllem

