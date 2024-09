Mostra de Cinema promove inclusão e celebra cultura regional na Amazônia

“É fundamental descentralizar [o audiovisual da capital], nos adaptarmos às realidades amazônicas e oferecer condições para acesso e inclusão de todes”, declara Dayo Nascimento, um dos oficineiros da 1ª Mostra de Cinema de Maués. O evento é visto como um agente na luta pela valorização do povo e da cultura regional.

Ao longo de cinco dias, a Mostra marcou presença em colégios públicos e quatro locais estratégicos, visando a inclusão dos diferentes públicos através da exibição de filmes, rodas de conversa e oficinas de produção cinematográfica.

No total, foram mais de 150 pessoas impactadas, 40 certificados de participação entregues e muitos relatos de interesse do público em seguir carreira no audiovisual.

Dayo Nascimento é artista transmasculino, educomunicador e integrante do projeto de extensão e coletivo artístico Campo Experimental da Imagem, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele dirigiu a oficina “Fotografia com Celular” e avalia que o evento é um divisor de águas para o cinema do estado.

“A proposta de oferecer oficinas no interior do Amazonas é ousada, porque exige uma logística e mobilização maior. No contexto formativo é fundamental descentralizar e nos adaptarmos às realidades amazônicas e oferecer condições para acesso e inclusão de todes, para além da Libras [Língua Brasileira de Sinais] também foi possível incluir pessoas que não sabem escrever e que estão começando a usar aparelhos móveis”, compartilha.

“Acredito que a formação oferecida pela programação contribuiu inclusive para alimentar a economia criativa local e, principalmente, povoar um imaginário onde os participantes contêm suas próprias narrativas”, complementa.

Da mesma forma, Aruã Oipasam, roteirista com experiência em diversas produções locais, percebeu o valor dado pelo público às novas oportunidades enquanto ministrava a oficina de “Roteiro”.

“Foi muito perceptível o quanto as pessoas têm interesse em ter acesso a uma ferramenta e quando têm aquilo em mãos é dado muito valor. Durante a minha oficina, eu vi que as pessoas só precisam de um incentivo, de um início para elas começarem a pesquisar mais sobre aquele assunto”, compartilha.

A 1ª Mostra de Cinema de Maués foi realizada pela produtora Aluá Filmes e Experiência Mawé e contemplada pelo edital nº 001/2023 “Chamamento Público para Ações na Área do Audiovisual”, do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...