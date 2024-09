Serasa lança relatório para melhorar saúde financeira do consumidor e aumentar chances de conquistar crédito

Diagnóstico Financeiro identifica principais fatores que impactam a pontuação de crédito dos consumidores negativados.

· Análise personalizada considera o histórico financeiro dos últimos 12 meses.

· Diagnóstico pago oferece recomendações de especialistas da própria Serasa.

· Serviço disponível no site da Serasa por R$ 9,99 aponta caminhos, mas não garante aumento automático da pontuação de crédito.

· Material ainda combate golpes na internet que prometem aumento fácil de pontuação.

Os brasileiros que estão em busca de crédito contam com um novo serviço da Serasa que auxiliará nas decisões financeiras e guiará o consumidor pelo melhor caminho até a aprovação. Disponível inicialmente para consumidores negativados, o “Diagnóstico Financeiro” oferece acesso a um relatório financeiro completo com dicas práticas de como aumentar a pontuação de crédito.

A partir de uma análise personalizada do histórico financeiro do consumidor nos últimos 12 meses, o serviço identifica os principais fatores que impactam negativamente a pontuação de crédito e oferece recomendações específicas, elaboradas por especialistas da Serasa. O relatório considera os critérios que movimentaram a pontuação ao longo do ano, como o compromisso com crédito, pagamento ou novas dívidas, consultas de empresas aos CPF e a evolução das finanças.

Alerta contra falsas promessas

“Criamos um documento técnico para atender a uma demanda histórica dos brasileiros que buscam informações especificas que os ajudem a melhorar sua pontuação”, explica Wesley Brandão, especialista da Serasa. “A funcionalidade é 100% personalizada, foca nos hábitos críticos de cada consumidor e traz orientações objetivas para contribuir na melhoria da sua situação financeira”.

Disponível no site da Serasa, o serviço pode ser acessado por R$ 9,99. Wesley reforça que a compra não garante o aumento automático da pontuação e alerta para o cuidado com golpes na internet: “Não existe fórmula mágica, como prometem anúncios falsos e irresponsáveis nas redes sociais. A melhoria da pontuação de crédito depende da adesão às recomendações e da adoção de bons hábitos financeiros no dia a dia”.

Após a aquisição, o relatório estará disponível na própria tela do site em que o procedimento foi realizado. Em um único documento, o consumidor terá acesso às seguintes informações:

1) quantos pontos as dívidas e compromissos financeiros atrasados estão afetando a pontuação de crédito;

2) qual a dívida prioritária a ser quitada;

3) quantos pontos a quitação dessa dívida prioritária melhorará sua saúde financeira e sua pontuação de crédito.

Além disso, o consumidor também receberá um conteúdo exclusivo sobre saúde financeira, via e-mail cadastrado na Serasa. O material contará com um vídeo inédito, que explicará de maneira didática sobre os critérios que compõem a pontuação e outras dicas sobre finanças.

Como acessar o Diagnóstico Financeiro na Serasa?

1. Acesse o site da Serasa, vá até a página de Finanças e clique em “Ver detalhes”. Nesse momento, você terá a opção de adquirir o Diagnóstico Financeiro por R$9,99.

2. Clique em “Comprar” e revise todas as informações. Para prosseguir, clique em “Concluir Compra”.

3. Após a confirmação, copie o código do Pix e faça o pagamento pelo aplicativo do seu banco ou na Carteira Digital Serasa, na opção “Pix Copia e Cola”. Atenção: é fundamental fazer o pagamento em até 30 minutos. Após esse período, o código poderá expirar e o pagamento não será contabilizado. Se não conseguir realizar o pagamento dentro do prazo, retorne ao menu inicial e faça o processo novamente.

4. Durante o período de confirmação do pagamento, o site da Serasa indicará que está aguardando a confirmação para liberar o acesso. Assim que o pagamento for confirmado, seu diagnóstico financeiro será gerado automaticamente.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

