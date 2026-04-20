segunda-feira, abril 20, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmazôniaReligare

Inventário antropológico abre inscrições para mapear cultura material do sagrado na Amazônia

Livia Almeida

Pesquisa inédita vai registrar objetos e saberes da espiritualidade amazônica

Estão abertas as inscrições para o Inventário Antropológico de Cultura Material do Sagrado na Amazônia, iniciativa que irá identificar, registrar e contextualizar artigos religiosos e práticas associadas às tradições espirituais amazônicas. O projeto será desenvolvido entre 30 de março de 2026 e 17 março de 2027 nas cidades de Belém, Ananindeua, Cametá, Santarém, Abaetetuba e Soure (Marajó) no Estado do Pará, reunindo pesquisadores, mestres de cultura, artesãos e comunidades religiosas para documentar saberes e objetos ligados às práticas espirituais da região.

O projeto abriu inscrições públicas para participação de casas de axé e terreiros, pajés e lideranças espirituais, mestres de cultura, artesãos, produtores de artigos religiosos amazônicos e pesquisadores interessados em contribuir para o registro da cultura material do sagrado na região. Os participantes selecionados poderão integrar atividades de pesquisa antropológica patrimonial, participar de formações e oficinas e colaborar com a produção do inventário, que resultará em uma publicação sobre o tema. O edital completo e as inscrições estão disponíveis no site www.antropologico.com.br.

O projeto tem classificação indicativa: 10 anos.

Preservação e valorização da cultura espiritual amazônica

A iniciativa pretende inventariar antropologicamente a cultura material e imaterial de artigos religiosos utilizados em práticas tradicionais como Pajelança Cabocla e Indígena, Babassuê (Terecô do Pará), Linha do Fundo (pajeísmo caruana), Linha de Pena e Maracá (no Tambor de Mina), Igrejas e Doutrinas de Beberagens, entre outras expressões de religiosidade amazônica.

O projeto também busca fortalecer a cadeia produtiva de artigos religiosos com identidade amazônica, incentivando práticas sustentáveis e valorizando mestres de cultura, artesãos e comunidades envolvidas:

“O inventário visa reunir informações de referências culturais dos chamados artigos religiosos produzidos na amazônia a partir das tradições espirituais e religiosas nativas, no sentido de fortalecer essa cadeia produtiva e pavimentar o caminho da patrimonialização daqueles objetos de inestimável valor cultural”, afirma o sociólogo Wilson Teixeira, gestor do projeto.

Impacto cultural e social

O Inventário Antropológico representa um passo importante para reconhecer a autenticidade e a originalidade dos objetos sagrados amazônicos, diferenciando-os das tradições de outras regiões e continentes. A médio e longo prazo, o projeto pretende gerar um estudo inédito com insumos que sirvam de base para processos de patrimonialização, registros de procedência geográfica e certificações coletivas, garantindo visibilidade e legitimidade às comunidades envolvidas.

O projeto está alinhado às pautas contemporâneas de cultura, sustentabilidade e bioeconomia, ao valorizar práticas tradicionais que utilizam insumos naturais e ecológicos da floresta em pé na produção de velas, defumações, banhos, estatuárias e outros objetos litúrgicos, sem o uso de derivados petroquímicos ou materiais sintéticos e poluentes.

A iniciativa dialoga com estudos antropológicos sobre pajelança, encantaria e religiosidades amazônicas, contribuindo para o reconhecimento dessas práticas como parte do patrimônio cultural da região.

O projeto é uma realização do coletivo Caruanas dos Produtos Esotéricos Amazônicos, sob execução da WM Projetos Culturais LTDA, e do Governo do Brasil, com patrocínio do Banco do Brasil por meio do Programa Rouanet Norte, do Ministério da Cultura (MinC).

Você pode gostar também

Espaço para crianças promove atividades artísticas, lúdicas e educacionais em Manaus

Chico Terra

Amazônia abrigou povos desconhecidos entre os anos de 1200 e 1500

Livia Almeida

Fundação Amazonas Sustentável realiza atividades virtuais na Semana do Meio Ambiente

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.