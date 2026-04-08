Rainha das Matas chega a 5ª edição e destaca os saberes das populações ribeirinhas na Ilha do Marajó (PA)

O festival reafirma o protagonismo amazônida LGBTI+ e fortalece o território em parceria com Sebrae e Prefeitura de Soure

O Festival Rainha das Matas realiza sua 5ª edição no dia 18 de abril, a partir das 15h, no Parque de Exposições de Soure, na Ilha do Marajó (PA). Consolidado como um dos eventos culturais mais originais da Amazônia brasileira, o projeto reúne arte, ações territoriais, impacto social, moda, sustentabilidade e protagonismo LGBTI+ em uma experiência que cruza tradição, inovação e política de direitos à cultura.

Criado em 2021 pela produtora cultural e performer Ágata Felina, o Rainha das Matas nasceu como um encontro entre amigos, inspirado no tradicional concurso Rainha das Rainhas do Carnaval, de Belém. Diretamente das matas da comunidade do Pedral, o que era uma celebração local rapidamente ganhou força e se transformou em um projeto cultural com identidade própria, marcado por criatividade, resistência e afirmação de corpos dissidentes na Amazônia.

Para a diretora geral executiva Rafaela Kennedy, o Rainha das Matas representa um movimento coletivo que nasce do território e retorna para ele em forma de cuidado, visibilidade e geração de possibilidades. “O festival cria espaços onde corpos historicamente marginalizados possam existir com protagonismo e autonomia, ao mesmo tempo em que fortalece redes locais, ativa a economia e reafirma a diversidade como uma força estruturante de Soure”, destaca.

Nesta edição, o festival propõe um mergulho nos saberes das populações ribeirinhas, destacando conhecimentos tradicionais ligados ao manejo da natureza, como o ciclo das águas, o artesanato e o uso de plantas medicinais. São saberes transmitidos entre gerações, que sustentam modos de vida coletivos e revelam formas de existência em profundo equilíbrio com rios e florestas.

A idealizadora e diretora artística Ágatha Felina destaca que escolher os saberes ribeirinhos como tema desta edição é colocar no centro aquilo que sustenta a vida no Marajó. “São conhecimentos passados de geração em geração, sobre os rios, as plantas, a pesca e o modo de viver. Trazer isso para o festival é valorizar essas histórias, dar visibilidade a quem sustenta o território e mostrar que esses saberes não são só memória, são caminho”, afirma.

O ponto alto da programação é o concurso Rainha das Matas, no qual os participantes desfilam criações feitas com elementos naturais como folhas, sementes, galhos e materiais que chegam às margens do rio. Mais do que figurinos, as peças são narrativas visuais que conectam corpo e território, tradição e contemporaneidade. O concurso se consolida como um espaço de afirmação da juventude LGBTI+ amazônica, celebrando identidades, estéticas e modos de existir historicamente invisibilizados.

As candidatas desta edição já foram anunciadas nas redes sociais do festival, mobilizando o público e gerando expectativa para as apresentações, que prometem trazer ainda mais criatividade, ancestralidade e potência estética para a passarela das matas.

Ágatha Felina também ressalta o simbolismo do concurso dentro do festival. “O Rainha das Matas é um símbolo de resistência, de valorização cultural e de conexão com o território. É um espaço onde identidade, ancestralidade e criação se encontram, e onde cada candidata expressa, por meio das suas fantasias, essa relação viva com a natureza e com suas próprias histórias. A expectativa é de uma edição ainda mais potente, com muita energia, criatividade e pertencimento”, afirma.

Um dos destaques do festival é a feira Encanto das Matas, espaço dedicado à valorização de produtos, saberes e iniciativas da economia criativa local, reunindo empreendedores do território. A feira ocorre em paralelo ao concurso rainha das matas e conta com apoio institucional do Sebrae, que também atua na orientação dos participantes selecionados, fortalecendo estratégias de comercialização, gestão e sustentabilidade dos negócios.

“O Festival é, também, um espaço de debate e de oportunidades para o fortalecimento do empreendedorismo como fonte de renda. A realização da Feira amplia essa conexão ao trazer temas fundamentais, como o respeito à diversidade e a valorização das diferentes formas de pensar e viver em um mesmo espaço social. Essa ação dialoga diretamente com um dos pilares do Sebrae, que é a pluralidade, algo que a gente vem fortalecendo de forma consistente”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

A 5ª edição do Festival Rainha das Matas é realizada pela Rainha das Matas, com co-realização da Associação Transmoras, Rede CASACURA e Instituto Psica. Conta com apoio institucional da Prefeitura de Soure e do Sebrae, além do apoio da Associação Cultural Na Cuia, Lab Maresya, Fundo AGBARA, Associação de Moradores do Pacoval (AMPAC), Bar 7 Cores e Casa de Negro.

Esquenta Rainha das Matas: ações territoriais mobilizam Soure antes do festival

Mais do que um evento artístico, o Rainha das Matas se constrói, ao longo dos dias que antecedem o festival, com uma programação de ações territoriais que mobilizam a comunidade local e fortalecem iniciativas de economia criativa e turismo de base comunitária.

Nos dias 14 e 17 de abril, Soure recebe uma série de atividades que conectam cultura, formação e desenvolvimento local. A abertura do esquenta acontece no dia 14, com a roda de conversa “Turismo e Diversidade no Marajó”, que será na Agência Regional do Sebrae, com sede em Soure. O encontro é voltado para a rede turística local, que reúne hotéis, pousadas, hostels, restaurantes, lanchonetes e guias de turismo, promovendo diálogo, troca de experiências e orientação, com apoio do Sebrae, sobre práticas mais inclusivas e sustentáveis no território.

Já no dia 17, a programação segue na sede da Associação de Moradores do Pacoval (AMPAC), com oficinas culturais que fortalecem saberes, criatividade e identidade amazônica. Pela manhã, das 9h às 11h, acontecem simultaneamente duas atividades: a oficina “Tramas da Floresta”, com o estilista paraense Labô Young, natural de Icoaraci, que recentemente assinou o figurino da fase visual do álbum “Equilibrium” da cantora Anitta; e a oficina “Feito à mão”, de pintura em tecido para crianças, conduzida pela Mulambra Grif, marca de moda amazônica criada por Maria Flor, artista, travesti e ativista climática paraense, natural das margens do Rio Tapajós, em Santarém, cuja atuação conecta moda, ancestralidade e resistência política.

No período da tarde, das 15h às 18h, será realizada a oficina “Letras das Águas”, com Kekel, artista que une sustentabilidade e inovação ao reaproveitar madeiras de embarcações para criar peças artísticas, e Anny, primeira mulher abridora de letras a integrar o projeto Letras que Flutuam, iniciativa voltada à valorização desses saberes tradicionais.

Encerrando o esquenta, no dia 17, às 20h, terá a festa “Filhas da Noite Suja”, integrando a programação do 4º Festival Noite Suja no Marajó. A celebração reúne tudo o que foi construído ao longo de dez dias de formação artística e desemboca no Quintal do Carimbó com a performance “Filhas da Noite”, um espetáculo drag construído de forma coletiva, que expressa, no palco, a estética, a potência e o modo Noite Suja de ocupar a cena com corpos, diversidade e território.

Para o prefeito de Soure, Paulo Victor Lima, o Festival Rainha das Matas tem papel fundamental no fortalecimento do turismo e da identidade local, ao unir cultura, natureza e inclusão. “O nosso turismo é mais rústico e sustentável, voltado para a conexão com os campos, os búfalos e as praias de mangue, e o festival vem potencializar isso. Além de ser um evento de diversidade, que reúne um verdadeiro arco-íris de expressões, ele fortalece o sentimento de pertencimento da população, valoriza nossas tradições e mantém viva a cultura marajoara. Hoje, o Rainha das Matas transforma o mês de abril em um dos mais esperados em Soure, atraindo visitantes, mobilizando artistas e reafirmando a ligação das comunidades com a terra, a floresta e o futuro”, destaca.

Serviço

Festival Rainha das Matas | 5ª edição

📅 18 de abril de 2026

🕒 A partir das 15h

📍 Parque de Exposições de Soure — Ilha do Marajó (PA)

Programação:

• Concurso Rainha das Matas

• Feira “Encanto das Matas”

Esquenta — ações territoriais

📅 14 de abril (terça-feira)

🕒 19h

📍 Agência Regional do Sebrae – Soure

• Roda de conversa “Turismo e Diversidade no Marajó”

(Público: rede turística local)

📅 17 de abril (sexta-feira)

📍 Associação de Moradores do Pacoval (AMPAC)

🕘 9h às 11h

• Oficina “Tramas da Floresta”, com Labô Young

• Oficina “Feito à mão” (pintura em tecido para crianças), com Mulambra Grif

🕒 15h às 18h

• Oficina “Letras das Águas”, com Kekel e Anny

🕗 20h

Quintal do Carimbó

• Festa “Filhas da Noite Suja”

(4º Festival Noite Suja)

Instagram: @rainha.dasmatas

Assessoria de Imprensa – Na Cuia

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