Espetáculo inspirado em pesquisa da Amazônia é exibido no INPA amanhã (22)

Com entrada gratuita, o ator Ítalo Rui apresenta “Borboletas bebem lágrimas de tartarugas” ao ar livre pela primeira vez

Depois da estreia no Teatro da Instalação, agora o espetáculo “Borboletas bebem lágrimas de tartarugas”, dirigido e interpretado pelo ator Ítalo Rui, chega aos espaços naturais para exibição ao público. A própria montagem é fruto de uma inspiração em um hábito de espécies da Amazônia e teve todo o processo de criação elaborado ao lado de pesquisadores de Manaus (AM). Nesta quarta-feira (22), a apresentação será no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), às 9h, com entrada gratuita.

O espetáculo “Borboletas bebem lágrimas de tartarugas” transforma em arte o hábito denominado como Lacrofagia observado por cientistas: quando as tartarugas choram, ou seja, elimina, em lágrimas o excesso de sódio do corpo, as borboletas se alimentam dessas lágrimas pois são nutritivas. Na dramaturgia de Pricila Conserva, o fenômeno virou metáfora do espetáculo para tocar em assuntos sensíveis como território, memória, ancestralidade, luto e autoconhecimento. A equipe artística passou um mês em pesquisa de campo no Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia (CEQUA), do INPA, e no borboletário do MUSA, junto aos pesquisadores.

UM ATOR E SEIS PERSONAGENS EM CENA

O monólogo teatral conta a história de Tapy, uma tartaruga que teve que aprender muito cedo sobre o tempo do rio, o tempo das coisas e o tempo de si. Em cena, cinco personagens são vivenciados pelo ator Ítalo Rui que usa o teatro de formas animadas, onde texto, corpo e manipulação de bonecos compõem juntos a linguagem do espetáculo.

“Vi um vídeo em que apareciam borboletas sobrevoando as tartarugas, uma imagem linda e comecei a pesquisar mais sobre tartarugas. Foi quando descobri que elas depositam seus ovos nos mesmos bancos de areia em que nasceram. Percebi que há uma relação muito forte com o território, com o lugar de onde elas vieram e que as borboletas se nutrem das lágrimas delas”, conta o ator Ítalo Rui.

Além de atuar Ítalo Rui assina a direção e o argumento espetáculo que tem dramaturgia de Pricila Conserva; Preparação de ator e assistência de direção de Viviane Palandi; e Produção de Ana Oliveira; Figurino e Teatro de bonecos de Davi Martins; Trilha sonora original: Ayrton Pessoa; Operação de som de Elson Arcos; Iluminação de Paulo Martins; Cenotécnica de Juca Di Souza; Libras de Raiana Nascimento; identidade visual Yule Bernardo; assessoria de imprensa de Lídia Ferreira e Social Midia de Matheus Soares.

O projeto foi contemplado no Edital nº 07/2024 – FOMENTO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DE TEATRO da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Amazonas.

Artistas e cientistas em campo no MUSA e no INPA

Durante um mês, os artistas acompanharam a rotina dos pesquisadores no INPA, onde além de observarem e tirarem dúvidas, tiveram atividades práticas como alimentar, cuidar e ajudar na rotina dos animais. “Apesar de que as perspectivas são muito diferentes, Ítalo e sua equipe são muito simpáticos e a interação foi muito positiva. Foi fácil encontrar pontos de convergência”, conta Gabriel Jorgewich Cohen, biólogo, pesquisador adjunto do Inpa.

No MUSA, os artistas acompanharam o trabalho dos pesquisadores para vivenciar todo o ciclo que uma borboleta passa. O grupo viu desde a coleta da planta hospedeira, entendendo mais sobre essas plantas; viram a rotina do laboratório, onde aprenderam sobre as identificações da coleta; ajudaram na alimentação e estiveram presente até na metamorfose da lagarta para borboleta. “Trazer eles pra essa convivência com a gente foi, foi acho que animado, empolgante, porque algo que é muito comum pra gente, mas para eles era novidade, eles ficavam maravilhados com cada processo”, conta Raymê Carvalho, bióloga responsável pelo Laboratório de Borboletas e o Borboletário do MUSA.

Temporada gratuita

No dia 22, o INPA recebe o espetáculo às 9h da manhã. Já no MUSA serão duas sessões no dia 25 de abril, uma às 9h da manhã e outra às 15h. Mais informações pelo instagram do artista @italorui.

O espetáculo já teve duas apresentações no Teatro da Instalação e uma na Escola de Artes e Turismo (ESAT), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

SERVIÇO

TEMPORADA DE ESTREIA

“Borboletas bebem lágrimas de tartarugas” – solo de artes da cena

Data: 22/04/2026

Horário: 9h

Local: INPA

Data: 17/04/2026

Horário: 09h e 15h

Local: MUSA – Av. Margarita, 6305 – Cidade de Deus.

SAIBA MAIS

Premiado

“Borboletas bebem lágrimas de tartarugas” é o terceiro solo inspirado em um animal e/ou bicho como elemento central na dramaturgia, protagonizado por Ítalo Rui. Em 2024, ele recebeu dois prêmios por “Provérbios de Burro” no Festival de Teatro da Amazônia – melhor dramaturgia e melhor ator. O espetáculo recebeu quatro indicações. A montagem é resultado de um trabalho de pesquisa continuada do artista, que também montou “Se eu fosse um rato” (2021).

Trajetória artística de Ítalo Rui

Mestre em Artes pela Universidade Federal do Ceará UFC), Ítalo Rui atua no teatro, cinema, streaming e nos bastidores, como ator, produtor, crítico de teatro e criador de projetos culturais. Formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com graduação sanduíche em História da Arte pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é ainda autor dos livros Veredas da Crítica Teatral Manauara (2021) e Do diário à Cena (2022). Atualmente é um dos coordenadores do projeto Potências das Artes no Norte (PAN), contemplado no Programa Palco Giratório 2022, atuando para desenvolver práticas teatrais na Amazônia através da plataforma de streaming Pan Play. Em 2020, integrou o elenco da série Aruanas, exibida pelo Globoplay, o longa-metragem O último azul, vencedor do urso de prata no Festival de Berlim, do diretor pernambucano Gabriel Mascaro e atualmente prepara-se para estrear a série Alucinação que vai narrar a vida do cantor e compositor Belchior, produzida pelo Canal Brasil e Urca Filmes.

Lídia Ferreira – Jornalista (MBT / AM 0398)

(92)99936-5438 – Manaus (AM) / (41) 98869-2440- Curitiba (PR)

Naiá Projetos – Comunicação e Audiovisual

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