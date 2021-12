Projeto de melhoria da educação em comunidades ribeirinhas beneficia mais de 400 estudantes

Mais de 400 estudantes de comunidades da Amazônia serão beneficiados com o projeto “Educação Ribeirinha”, que realizará oficinas de ensino complementar com propostas de melhorias na educação. A iniciativa foi lançada em novembro e será executada pelo Programa de Educação para Sustentabilidade (PES) da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc/AM), e com financiamento de uma emenda parlamentar da deputada estadual e professora Therezinha Ruiz (PSDB).

As comunidades que receberão o projeto são: Abelha e Boa Frente, em Novo Aripuanã; Três Unidos, em Manaus; Tumbira, em Iranduba; São Francisco do Caribi, em Itapiranga; e Punã, no município de Uarini. Os alunos beneficiados fazem parte dos ensinos fundamental e médio de escolas localizadas em Núcleos de Conservação e Sustentabilidade da FAS.

As oficinas disponibilizadas dentro do projeto agregam saberes de educomunicação, práticas de leitura e arte, e práticas agroecológicas, promovendo, assim, o desenvolvimento e a capacitação na elaboração de textos e ações que protegem o meio ambiente dentro de suas comunidades, proporcionando novos hábitos e gerando conscientização dos alunos sobre os aspectos ambientais da Amazônia.

Entre as ações previstas, há um destaque para a realização do Encontro dos Educadores da Floresta, que acontecerá anualmente, e os seminários trimestrais sobre Educação Ribeirinha, com a participação de instituições parceiras, como a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), entre outros.

Além disso, a iniciativa prevê a revisão e a atualização dos Projetos Políticos Pedagógicos, produção de materiais pedagógicos colaborativos, a partir da vivência dos professores, entre outras ações voltadas para a criação de um modelo de educação relevante, contextualizada e de qualidade para a Amazônia.

O financiamento do projeto, feito por meio de uma emenda parlamentar apresentada pela deputada estadual e professora Therezinha Ruiz, destinou R$ 390 mil para a realização do “Educação Ribeirinha”. A deputada reafirmou a importância desse projeto para a educação e para o meio ambiente nas áreas ribeirinhas. “É muito importante ter programas deste tipo para a educação do Estado. É um grande passo para construir um futuro melhor. Ensinar aos alunos, desde cedo, que sustentabilidade e meio ambiente fazem toda diferença na educação do estado do Amazonas. É um orgulho muito grande poder ver a disposição e motivação dos alunos para aprender e agregar mais para suas vidas”, disse a parlamentar.

A supervisora educacional da FAS e responsável pelo projeto, Silvana Souza, explica que é importante o “Educação Ribeirinha” oferecer temáticas diferenciadas, favorecendo as tradições e vocações das comunidades. “Através do projeto será possível levar uma educação relevante, contextualizada e que valoriza os saberes e fazeres dos alunos dentro das comunidades, em busca de construir um modelo de educação que possa ser replicável e inspirar políticas públicas, beneficiando principalmente os estudantes que vivem em áreas remotas da Amazônia”, afirma.

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

