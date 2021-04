Crianças autistas mostram suas visões de mundo por meio de animações criadas por elas mesmas

De forma inclusiva, no programa ‘De Criança Para Criança’, os pequenos desenvolvem desenhos que viram conteúdo audio visual e abordam temas do seu próprio cotidiano

No mês de abril é realizada a campanha de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelam um aumento expressivo de 11,1% nas matrículas dos estudantes com necessidades especiais na educação infantil no período entre 2014 a 2018. Nesse cenário, o programa “De Criança para Criança”, possibilita que crianças com autismo, baixa visão ou passando por algum tratamento de saúde, escrevam, desenhem e gravem suas histórias. Sem exclusão ou exceção, gerando assim um conteúdo totalmente inclusivo dentro das escolas.

O episódio “Emoções no Autismo”, feito por um menino com o espectro autista, mostra como ele se sente em relação ao mundo, já que muitas vezes não consegue expressar seus sentimentos. Para assistir a animação basta acessar: https://youtu.be/9l3jNTZ_qgU

O garoto possui um irmão com um grau maior de autismo, e além desse episódio, o menino também criou o “Meu Irmão Autista” em sua homenagem. A animação está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rftw5Al5RWg

“Criamos uma ferramenta que possibilita abrir algumas portas que eram difíceis de encontrar uma chave. E a partir do momento em que a criança consegue se expressar por um mecanismo que é diferente dos que ela está acostumada. O episódio “Emoções no Autismo” trouxe questionamentos sobre porque crianças com autismo respondem a certos estímulos e agem de algumas maneiras. O grande elo perdido é saber deles como isso acontece. E através dessa animação é possível ver claramente como ele se sente. Acredito que a metodologia consegue trazer muita informação sobre como o autista se sente”, explica Gilberto Barroso, cofundador do programa.

Os professores auxiliam na gravação da história que é feita pelo celular e tiram fotos das ilustrações dos alunos, que devem ser carregadas na plataforma do DCPC, que desenvolve desenhos animados baseados nas histórias. A história de cada episódio é criada, desenhada e narrada com inspiração nas disciplinas abordadas em sala de aula, como língua portuguesa e matemática, além de bullying, racismo, super-heróis e tudo que engloba o universo do pequeno.

“O De Criança Para Criança tem o compromisso de tornar acessível todo o conteúdo criado por crianças. Inclusão faz parte do nosso DNA. Entendemos que a aplicação da metodologia em qualquer ambiente, mostra para crianças que não tem as dificuldades que outras têm, que todas as crianças possuem potencial criativo. Isso aumenta a autoestima delas e ajuda a criar um ambiente mais inclusivo nas escolas” explica Vitor Azambuja, sócio de Barroso.

Na TV

O especial “De Criança Para Todas as Crianças” estreou dia 1º de abril e está sendo exibido todos os dias, sempre às 12h30 e 17h30, no ZooMoo Kids.Além disso a série de episódios tem tradução em Língua Brasileira de Sinais com o objetivo de garantir a diversão também das crianças com deficiência auditiva.

Em 2019, o “De Criança Para Criança” ganhou o prêmio WSA (World Summit Awards) como a melhor metodologia – Criando Juntos – para o ensino e a educação do Brasil e o festival Let’s Go, como melhor inovação na América Latina para a educação. Em 2020 ganhou o primeiro lugar no festival ComKids Iberoamericano como melhor multiplataforma, e neste mesmo ano ingressou no HundrED, plataforma mundial sobre educação, sediada na Finlândia.

Vídeo de estreia: https://www.youtube.com/watch?v=pjzl7RmtZ6s

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...