Governo do Amapá lança programa ‘Morar Bem Amapá’ com subsídio de até R$ 55 mil para entrada de imóveis

Iniciativa inédita garante apoio direto na aquisição da casa própria e deve beneficiar centenas de famílias nas zonas sul e oeste de Macapá.

Por Rafaela Pereira

O Governo do Amapá apresentou nesta segunda-feira, 20, no Palácio do Setentrião, o programa habitacional “Morar Bem Amapá”. A iniciativa visa ampliar o acesso à casa própria no estado por meio de um subsídio direto para o pagamento da entrada de imóveis, que pode chegar a R$ 55 mil, beneficiando servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada.

Durante a cerimônia, o governador, Clécio Luís, enfatizou o impacto social da política pública para a redução do déficit habitacional e a promoção da dignidade.

“Nossa meta é assegurar que o subsídio atenda quem mais precisa, reduzindo drasticamente as barreiras financeiras que impediam o financiamento. Além de realizar o sonho da moradia, estamos movimentando o setor da construção civil e gerando centenas de novos empregos em nosso estado. Este é um investimento direto na qualidade de vida e na segurança das nossas famílias, consolidando uma rede de proteção habitacional sem precedentes no Amapá”, afirmou o governador.

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O programa contempla famílias com diferentes faixas de renda, oferecendo subsídios escalonados. Para quem possui renda de até R$ 3.200, o auxílio pode chegar a R$ 55 mil. Já para rendas de até R$ 5 mil, o valor é de até R$ 35 mil, enquanto famílias com rendas de até R$ 9.600 podem contar com subsídios de até R$ 20 mil. As parcelas mensais dos imóveis partem de R$ 500.

Os empreendimentos previstos incluem 350 casas e 295 apartamentos, com infraestrutura completa, incluindo áreas de lazer, piscina e parquinho. As unidades estarão localizadas nas zonas sul e oeste de Macapá, regiões estratégicas para a expansão urbana da capital.

A viabilidade do programa conta com o aporte financeiro de emendas parlamentares do senador Randolfe Rodrigues e do deputado federal Acácio Favacho.

A secretária de Estado da Habitação, Mônica Dias, ressaltou que o subsídio direto resolve o maior entrave do financiamento.

“O grande avanço é o apoio na entrada do imóvel, que sempre foi o maior obstáculo para as famílias. Agora, o Governo do Amapá torna esse sonho possível”, destacou a secretária.

O senador Randolfe Rodrigues também evidenciou a união de esforços entre as esferas federal e estadual.

“Este programa é fruto de uma atuação conjunta. O Amapá é o primeiro estado a lançar uma iniciativa dessa natureza com esse nível de subsídio para resolver o déficit de moradia”, pontuou.

Com o “Morar Bem Amapá”, o Governo do Estado reafirma o compromisso com políticas públicas de inclusão social, facilitando a saída do aluguel e garantindo moradia digna para a população.

Foto: Ruan Alves/GEA

Agência de Notícias do Amapá

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