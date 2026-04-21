Chuva de meteoros poderá ser vista no Brasil; saiba locais para observação

Fenômeno acontece anualmente, quando a Terra atravessa a nuvem de detritos deixada pelo Cometa Thatcher; avistamento começa na madrugada desta quarta-feira (22)



Ana Julia Bertolaccini

A chuva de meteoros conhecida como Líridas poderá ser vista em todo o Brasil, nesta quarta-feira (22). O fenômeno acontece anualmente, quando a Terra atravessa a nuvem de detritos deixada pelo Cometa nomeado de Thatcher.

De acordo com informações do Observatório Nacional, a maior visibilidade do fenômeno será nas madrugadas de 22 e 23 de abril, por volta de 2h da manhã. As regiões mais ao Norte terão uma vista mais clara.

Para assistir às Líridas, é recomendável escolher um local com pouca poluição luminosa e olhar na direção Norte, onde estará se alçando a estrela Vega.

“Essa excelente janela de observação se deve à condição lunar favorável: o pico ocorre dois dias antes da fase de Quarto Crescente, o que faz com que a Lua se ponha ainda no início da noite. Assim, a madrugada permanece escura, criando um cenário ideal para observação”, afirma o Dr. Marcelo De Cicco, astrônomo do observatório.

Durante o ápice, a Lua, com uma iluminação em torno de 27%, estará na fase crescente. Ainda assim, sua interferência será mínima. O ocaso lunar, que é o momento em que a Lua se põe no horizonte, ocorrerá antes da ascensão do radiante.

Isso garante que as horas de maior atividade, nas madrugadas de 21 para 22 e de 22 para 23 de abril, aconteçam sob céu completamente escuro, favorecendo a observação até mesmo de meteoros mais fracos.

Veja a íntegra no site da CNN

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