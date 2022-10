Poeta Hayam Chandra protagoniza evento literário, em Macapá

Outubro Poesia “A Rosa do Povo” continua nesta quarta-feira (19), com a beleza e o talento da poeta Hayam Chandra.

Esta edição do evento acontece no Obá Espaço Casa Laura do Marabaixo. Local para visitação, pesquisa da cultura popular amapaense, saraus, oficinas, degustação da famosa Gengibirra Marabaixeira e comidas típicas.

É neste ambiente de Ancestralidade que Hayam explora o melhor de sua vocação artística. Ela atua nos palcos desde menina, protagonizando performances poéticas, peças teatrais e dança.

A artista vai apresentar o recital Poemania.

Sobre o tema, Hayam diz que o vício de rimar palavras e brindar a vida, talvez seja a maior dádiva que Deus dá a um poeta. “É seu direito de dizer, como quiser, qual é para ele, o verdadeiro sentimento da vida. Porque ser poeta não se escolhe, a poesia é que escolhe a gente”.

Laura do Marabaixo é a artista convidada por Chandra para se apresentar no evento. Laura é ativista cultural, percussionista, dançadeira e cantadeira de marabaixo.

Também vão se apresentar, a cantora Mayara Braga, o músico Peterson Assis, a poeta Negra Áurea e o Movimento Cultural Ancestrais.

Mais de Hayam Chandra

Seu nome, de origem hindu, significa energia da lua. É mulher, afro- indígena, 18 anos de carreira como atriz, poeta, bailarina, professora de teatro e dança. Iniciou na arte em 2004 com o projeto “grandes poemas em boca miúda” quando fundou o grupo de teatro, dança e poesia “Boca Miúda”. Seu propósito é disseminar a múltipla cultura amazônica brasileira do “Meio do Mundo” (Amapá) para o Mundo.

“…Vou montada nos meus sonhos e mesmo que eu caia sou cobaia de mim…” Hayam Chandra.

Durante todo o mês, o projeto Outubro Poesia “A Rosa do Povo ” vem acontecendo em diferentes locais de Macapá e no dia 31, data em que se comemora o Dia Nacional da Poesia, será lançado pelo Coletivo Juremas, o Manifesto Juremas de Lireratura, com o intuito de se tornar uma marco da Poesia no estado do Amapá, exaltando e evidenciando a arte da escrita e seus autores.

O projeto celebra a democracia, a liberdade de expressão, a alegria e as diferentes formas de ser e amar.

Outubro Poesia “A Rosa do Povo” é realizado pelo Coletivo Juremas e nesta edição conta com o apoio da produtora Ói Nóiz Akí, Quarta de Artes da Pleta e O Blog da Mary.

Serviço :

Show de Hayam Chandra | Outubro Poesia

Dia: 19 de outubro | quarta-feira | 16h

Local: Obá Espaço Casa Laura do Marabaixo

Av.: Angelim, n. 102 | Bairro Ipê | Macapá/AP

