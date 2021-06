Centro de Especialidades da zona norte vai homenagear o médico Papaléo Paes

A Prefeitura de Macapá vai inaugurar no próximo sábado (5) o Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, que vai ofertar serviços gerais de saúde em um único lugar. A obra iniciou há 20 anos, já foi denominada Hospital Metropolitano e Policlínica. Por iniciativa do Executivo Municipal, o novo equipamento recebe o nome do médico cardiologista, que foi prefeito de Macapá, senador pelo Amapá e vice-governador, falecido em 2020 por complicações decorrentes do novo coronavírus.

Regulamentado pela Lei nº 2.453/2021 – PMM, o Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes está localizado na BR-210, no bairro Renascer. Tem a finalidade de contribuir e colaborar para a educação médica sanitária dos munícipes, prestando assistência laboratorial, contribuindo para a pesquisa científica e servindo de campo para a instrução de estudantes de medicina e enfermagem.

O corpo clínico do centro será composto por odontólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e diagnósticos.

“É importante ressaltar que estamos trabalhando para entregar à população uma verdadeira obra que garanta serviços de qualidade com atendimento de vários profissionais de saúde e modalidades diferenciadas. Tudo isso homenageando o grande médico Papaléo, que foi um defensor da saúde e da política que muda a vida das pessoas”, destaca o prefeito Dr. Furlan.

Recursos

A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e custou R$9.946.925,41 sendo R$ 6.683.697,26 recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde através de articulação do Senador Davi Alcolumbre (DEM) e R$ 3.293.228,15 de contrapartida municipal.

Plano de governo

A inauguração do espaço com a oferta de serviços no Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes é um dos itens garantidos no plano de governo apresentado por Dr. Furlan na campanha eleitoral. As especialidades fazem parte do programa de saúde denominado Probem, que prevê assistência básica em diversas áreas.

A secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg, explica que a Clínica funcionará como um Centro de Consultas Especializadas, direcionada aos serviços de maior complexidade. “Todos os tratamentos serão realizados através de encaminhamento, solicitado por médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) para a central, que tem a função de agendar e comunicar o paciente quanto ao dia e hora da consulta”, explica a gestora.

Doutor Papaléo Paes

João Bosco Papaléo Paes nasceu dia 27 de agosto de 1952, foi médico especialista em cardiologia, prefeito de Macapá de 1993 a 1996, senador pelo Amapá de 1 de fevereiro de 2003 a 31 de janeiro de 2011 e vice-governador de janeiro de 2015 a 07 de agosto de 2018.

Sempre dizia que carregava três amores em seu coração: família, medicina e a política. Viveu esses três amores no Amapá, doando sua vida como pai e esposo exemplar, médico cardiologista empenhado e um representante legítimo do povo. Faleceu aos 67 anos no dia 25 de junho de 2020, vítima de infecção generalizada provocada pela Covid-19.



